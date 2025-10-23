Valentina Taguado reveló quién sería un buen elemento de los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026

Se acerca una nueva temporada de La casa de los famosos Colombia y desde ya, el país y Latinoamérica están votando para elegir a sus favoritos, en este caso, el primer grupo de hombres están compitiendo por ganarse un puesto en la competencia.

¿Quiénes son los primeros seis aspirantes a La casa de los famosos Colombia?

El pasado lunes 20 de octubre, se conoció al primer grupo de aspirantes para La casa de los famosos Colombia 2026. En él, quienes están compitiendo por un puesto en la competencia están:

Nicolás Arrieta (creador de contenido)

Javier Gómez (bailarín e influencer)

Juanchi (creador de contenido)

Juandi Duque (creador de contenido)

Carlos Grande (actor y creador de contenidos)

Juan Diego Becerra (creador de contenido)

¿Quién está liderando las votaciones en el primer grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia?

En la tarde de este jueves 23 de octubre, la cuenta oficial de La casa de los famosos Colombia reveló los resultados parciales de las votaciones del primer grupo de aspirantes a la competencia en su tercera temporada. De acuerdo con estos resultados, así va la tabla de posiciones:

Nicolás Arrieta está llevando la delantera en tan solo tres días de votación, pues según los resultados parciales, tiene el 49.1% de votos. Lo sigue Javier con el 30.9%, Juanchi con el 8.7%, Juandi con el 8.1%, mientras que Carlos tiene el 2% y Juan Diego solo el 1%.

¿Qué dijo Valentina Taguado al opinar sobre Nicolás Arrieta?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Valentina Taguado le respondió a un seguidor quien le preguntó su opinión sobre que sea Nicolás Arrieta quien esté liderando las votaciones para La casa de los famosos Colombia y ella no dudó en dar su contundente percepción sobre el tema.

El aspirante a La casa de los famosos Colombia que sería buen elemento según Valentina Taguado. (Foto: Canal RCN)

Según la locutora, Nicolás “es un GRAN elemento para el formato”, pues el creador de contenido se muestra en redes sociales sin filtro y quizás, por esto, Valentina considera que es una buena opción para lo que necesita La casa de los famosos y, de hecho, eso mismo opinan los internautas.

Por otro lado, Taguado reveló que Nicolás ha dicho que “se está humillando”, ya que él nunca se imaginó participar en un formato así y menos para ser elegido por el público, pero Valentina lo defendió y refutó su postura, diciendo que “humillarse sería robar”.