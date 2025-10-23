Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así lucía Valentina Taguado cuando se juntaba con varios comediantes años atrás, ¿cambió mucho?

Valentina Taguado tiene una trayectoria, así que se recordó un video de su aspecto hace un buen tiempo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Valentina Taguado
Así lucía Valentina Taguado cuando se juntaba con varios comediantes años atrás | Foto del Canal RCN.

La locutora Valentina Taguado ha tenido una significativa visibilidad en redes sociales. Tras años de dedicarse a las plataformas y demás, recordaron parte de sus inicios hace tiempo.

Artículos relacionados

¿Qué hace Valentina Taguado en Canal RCN?

Actualmente, Valentina Taguado hace parte de los talentos del Canal RCN; por una parte, es participante de MasterChef Celebrity; por la otra, hace parte del programa 'Qué hay pa' dañar', el cual se transmite en las mañanas de lunes a viernes a través de YouTube y la app.

Mientras avanza el juego de Valentina en MasterChef, quien es de las celebridades más preparadas culinariamente, y continúa entreteniendo en su programa, los internautas volvieron al pasado de la locutora.

Valentina Taguado
Valentina Taguado es talento del Canal RCN | Foto del Canal RCN.

¿Cómo se veía Valentina Taguado antes?

Resulta que tiempo atrás, Valentina Taguado aparecía en otros escenarios. Uno de ellos fue la propuesta que lleva el nombre de 'Con ánimo de ofender'.

Varias figuras públicas, la mayoría comediantes, se reunían a hablar y molestar, así que ahí estuvo Valentina Taguado.

Artículos relacionados

Por obvias razones, como hoy en día la también influencer es más popular en las redes sociales, recordaron esa época de Taguado.

En dicho tiempo, la locutora se veía un poco diferente, pero no tanto como en la actualidad. Asimismo, se ve que tenía lo que serían brackets.

Este es el antiguo video de Valentina Taguado en la cómica propuesta de redes sociales:

¿Por qué Valentina Taguado tiene divididas las opiniones en redes sociales?

Valentina Taguado tiene divididas las opiniones en medio de su participación en MasterChef Celebrity, 10 años.

Desde un principio del programa de cocina, la locutora se postulaba como favorita por la trayectoria que lleva entreteniendo al público, pero, capítulo tras capítulos, algunos han venido tachando una que otra actitud de la joven.

Valentina Taguado
Valentina Taguado tiene a quienes la apoyan y la tachan | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Para Valentina, ella siempre ha sido la misma. Entonces, ha dicho en 'Qué hay pa' dañar' que no está para aparentar y ser alguien que no es.

Ante esto, las posturas se mantienen divididas, hay seguidores que apoyan hasta más no poder a la locutora y otros comentan que tuvo un aparente cambio y ya no les gusta; es común que eso suceda en la farándula.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yana Karpova lanzaría sutil mensaje a Marlon sobre aumentar la familia Marlon Solórzano

Yana Karpova: crecen los rumores de ruptura con Marlon tras su viaje a Rusia

La creadora de contenido Yana Karpova volvió a su natal Rusia, pero su ausencia junto a Marlon Solórzano encendió las alarmas.

Internautas le piden a Karina García que no se haga la víctima Karina García

Internautas se cansan de Karina García y le piden dejar el papel de víctima

Karina García cansó a usuarios de redes sociales, quienes le piden que deje de victimizarse por todo lo que le ocurre.

Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Juan David Tejada desata controversia con decisión sobre su bebé, ¿Aida Victoria lo permitirá?

Juan David Tejada reveló la relación que tiene con su hijo y lo que está pensado hacer con el bebé.

Lo más superlike

Fallece la actriz de 9-1-1 Isabelle Adora Tate Viral

¡Luto en el cine! Muere reconocida actriz de la serie 9-1-1 a sus 23 años de una extraña enfermedad

La famosa actriz falleció a los 23 años, tras luchar contra una grave enfermedad, según se confirmó en las últimas horas.

Valentina Taguado reveló su opinipon sobre uno de los aspirantes a La casa de los famosos La casa de los famosos

Valentina Taguado reveló quién sería un buen elemento de los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe Talento internacional

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe

Angie Miller aclara rumores que la relacionan con el caso B-King. Talento internacional

Angie Miller aclara su vínculo con B-King y pide respeto tras más de un mes de su fallecimiento

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos Talento internacional

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos