Así lucía Valentina Taguado cuando se juntaba con varios comediantes años atrás, ¿cambió mucho?
Valentina Taguado tiene una trayectoria, así que se recordó un video de su aspecto hace un buen tiempo.
La locutora Valentina Taguado ha tenido una significativa visibilidad en redes sociales. Tras años de dedicarse a las plataformas y demás, recordaron parte de sus inicios hace tiempo.
¿Qué hace Valentina Taguado en Canal RCN?
Actualmente, Valentina Taguado hace parte de los talentos del Canal RCN; por una parte, es participante de MasterChef Celebrity; por la otra, hace parte del programa 'Qué hay pa' dañar', el cual se transmite en las mañanas de lunes a viernes a través de YouTube y la app.
Mientras avanza el juego de Valentina en MasterChef, quien es de las celebridades más preparadas culinariamente, y continúa entreteniendo en su programa, los internautas volvieron al pasado de la locutora.
¿Cómo se veía Valentina Taguado antes?
Resulta que tiempo atrás, Valentina Taguado aparecía en otros escenarios. Uno de ellos fue la propuesta que lleva el nombre de 'Con ánimo de ofender'.
Varias figuras públicas, la mayoría comediantes, se reunían a hablar y molestar, así que ahí estuvo Valentina Taguado.
Por obvias razones, como hoy en día la también influencer es más popular en las redes sociales, recordaron esa época de Taguado.
En dicho tiempo, la locutora se veía un poco diferente, pero no tanto como en la actualidad. Asimismo, se ve que tenía lo que serían brackets.
Este es el antiguo video de Valentina Taguado en la cómica propuesta de redes sociales:
¿Por qué Valentina Taguado tiene divididas las opiniones en redes sociales?
Valentina Taguado tiene divididas las opiniones en medio de su participación en MasterChef Celebrity, 10 años.
Desde un principio del programa de cocina, la locutora se postulaba como favorita por la trayectoria que lleva entreteniendo al público, pero, capítulo tras capítulos, algunos han venido tachando una que otra actitud de la joven.
Para Valentina, ella siempre ha sido la misma. Entonces, ha dicho en 'Qué hay pa' dañar' que no está para aparentar y ser alguien que no es.
Ante esto, las posturas se mantienen divididas, hay seguidores que apoyan hasta más no poder a la locutora y otros comentan que tuvo un aparente cambio y ya no les gusta; es común que eso suceda en la farándula.