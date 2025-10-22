En la mañana del 22 de octubre durante la transmisión en vivo del programa Buen día, Colombia del Canal RCN se confirmó el fallecimiento de uno de sus integrantes.

¿Quién fue el integrante de Buen día, Colombia que falleció en las últimas horas?

En la transmisión en vivo de Buen día, Colombia los presentadores Andrés López, María Mercedes Ruiz y Orlando Liñán dieron la lamentable noticia del fallecimiento del integrante del programa.

Queremos despedir con todo el cariño del mundo a Edgar Prieto.

Los presentadores revelaron que el camarógrafo Edgar Prieto había fallecido y contaron que por más de 30 años hizo parte del Canal RCN.

Usted seguramente no lo conoció nunca porque él fue asistente de cámara muchísimos años y hasta hace un año había sido ascendido gracias a sus capacidades y entrega a ser camarógrafo.

El equipo de Buen día, Colombia le rindió un sentido homenaje durante la transmisión y le enviaron un mensaje de condolencia a los familiares y seres queridos de Edgar Prieto a quien de cariño llamaban "Caballo".

Hoy con pesar y dolor suscribimos a su familiar y cercanos para decirles que lo lamentamos un montón y que nos duele la partida de ‘Caballo’ como le decíamos de cariño.

¿Quién era Edgar Prieto, integrante de Buen día, Colombia que falleció?

En el matutino del Canal RCN revelaron detalles de la trayectoria de Edgar Prieto, quien durante más de tres décadas le prestó sus servicios al Canal RCN.

Según revelaron su cargo durante todos estos años fue de asistente de cámara, pero gracias a su disciplina y gran trabajo había sido ascendido hace un año atrás.

Fue camarógrafo del equipo de Buen día, Colombia hasta hace unas semanas y participó durante más de 30 años en diversas producciones del Canal RCN.

Orlando Liñán contó en medio del homenaje cómo había conocido a Edgar Prieto, esto fue durante las grabaciones del reality Soldados 1.0, en donde compaginó de gran manera con él.

Estando en Soldados 1.0 me llamaba la atención porque tenía un tatuaje en el brazo de un helicóptero con unos soldados y siempre se la montaba.

María Mercedes y Andrés por su parte junto a toda la producción le dieron un sentido aplauso por su gran labor durante todos estos años y se mostraron agradecidos.

Un abrazo para su familia y gracias por todo lo que hiciste por nosotros.



Desde SuperLike.com y Canal RCN enviamos un mensaje de condolencia a sus seres queridos y les recordamos que en este momento los acompañamos en oración.