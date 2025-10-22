Rosalía desató caos en Madrid con su nuevo álbum “Lux”: ¿enfrentará multas la cantante española?

El lunes por la noche, Rosalía sorprendió a cientos de personas en la Plaza de Callao, Madrid al presentar su nuevo álbum, “Lux”, que saldrá a la venta el 7 de noviembre.

¿Por qué Rosalía generó un caos en Madrid?

La cantante apareció conduciendo su vehículo y, minutos antes, anunció su llegada a través de un directo en TikTok, lo que provocó una concentración masiva de público en una concurrida calle de la capital española y el cierre temporal de una de las famosas estaciones de metro.

Por lo que generó polémica, ya que supuestamente no tenía autorización para realizar el evento.

Según medios internacionales las autoridades locales están revisando si existió comunicación o permiso previo para la actividad, la cual se desarrolló sin montaje de escenario ni emisión de ruidos.

Pero si no existieron dichos permisos, la cantante española podría enfrentar expedientes disciplinarios y millonarias multas.

Rosalía sorprende evento multitudinario en Madrid, pero enfrenta sanciones. (Foto: AFP)

¿Por qué es tan importante “Lux” para Rosalía?

El nuevo álbum de Rosalía contará con una selección diversa de artistas internacionales, incluyendo a Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza y Yves Tumor.

Además, participarán el Coro de Niños Escolanía de Montserrat y el Cor Cambra Palau de la Música Catalana.

La cubierta del disco muestra a la cantante con un velo blanco y los brazos dentro de un vestido, sobre un fondo azul, un estilo que muestra una vez más la estética religiosa que ha adelantado la artista en redes sociales.

Durante la presentación en las calles de Madrid, la cantante recorrió la Gran Vía hasta los Cines Callao, donde se proyectó la cuenta atrás y la portada de “Lux”.

El disco se encuentra ya en preventa, incluida una edición limitada con postal firmada.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante española compartió la portada con sus millones de seguidores, lo que generó una ola de comentarios en la que expresaron su emoción por escuchar la nueva música de la artista.

Rosalía, de 33 años, vuelve con un álbum completo tras “Motomami” (2022) y colaboraciones recientes como “RR” con Rauw Alejandro y trabajos junto a Björk y Lisa.