Yaya Muñoz opinó sobre Karely Ruiz y Karina García tras la polémica foto: “No tiene esa celulitis”
Yaya Muñoz se pronunció sobre la polémica de la foto que publicó Karely Ruiz de Karina García con celulitis.
La creadora de contenido Yaya Muñoz volvió a dar de qué hablar luego de referirse a la reciente polémica entre Karely Ruiz y Karina García.
Durante su participación en el pódcast Dímelo King, la influencer leyó parte de los mensajes que Karina habría publicado tras sentirse afectada por una foto compartida por Karely en redes sociales.
¿Qué opinó Yaya Muñoz sobre la foto de Karely Ruiz?
En el programa, Yaya expresó su apoyo a Karina y aprovechó para hacer una reflexión sobre cómo se perciben los cuerpos de las mujeres en internet.
“Yo que conozco a Karina y la he visto en persona, mi amiga no tiene esa celulitis. Muchas sufrimos de eso. A muchas nos cuesta aceptar”, comentó mientras leía lo que García había escrito en su cuenta oficial.
La conversación se centró en la imagen que desató el conflicto. Yaya cuestionó el propósito de Karely al compartir esa foto en particular. “¿Con qué fin sube esa foto?”
Por lo que Valentino: ¿tú crees que fue a propósito?”, dijo en el pódcast, haciendo a la publicación de la mexicana, quien aseguró que publica muchas fotos sin fijarse en los detalles.
Yaya también leyó un fragmento del comunicado de Karely Ruiz, donde la mexicana explicaba que no actuó con mala intención.
“Subí una foto en el mismo contexto que tú, una donde me favorecía en el show, así como tú”, había escrito Karely en sus redes. Recordando el momento en que Karina subió una foto en donde se le ve a la mexicana en el suelo.
¿Por qué sigue creciendo la tensión entre Karely y Karina?
El comentario de Yaya reavivó la conversación sobre el enfrentamiento entre ambas creadoras de contenido, que comenzó tras el evento Stream Fighters 4.
En esa ocasión, Karely Ruiz publicó un carrusel de fotos celebrando su triunfo, pero una de las imágenes mostraba a Karina García en una posición poco favorecedora, lo que desató cientos de críticas en redes.
Mientras tanto Karely Ruiz borró del carrusel de fotos dicha imagen de Karina García y la cambió por otra donde se le ve a la modelo paisa en otro ángulo y a ella de espaldas.