Violeta Bergonzi reveló el procedimiento médico que se realizó en el pasado: ¿de cuál se trata?

Violeta Bergonzi se ha posicionado como una de las presentadoras más destacadas del país al demostrar su gran habilidad en la locución al momento de conectar con la audiencia.

Además, Violeta ha acaparado la atención mediática en los últimos meses tras ser parte de una de las participantes de la actual temporada de MasterChef Celebrity , una producción del Canal RCN.

Así también, la presentadora ha dividido múltiples opiniones en redes sociales al confesar el procedimiento médico que se realizó en el pasado tras una respuesta que le compartió a un seguidor.

¿Cuál fue el procedimiento médico que Violeta Bergonzi se realizó en el pasado?

Es clave mencionar que Violeta Bergonzi suele compartir varios acontecimientos de su vida personal en sus redes sociales en las que demuestra que tiene un estilo de vida saludable y, también, lo que hace en su vida cotidiana.

Violeta Bergonzi explicó la razón por la que se realizó un procedimiento médico. | Foto: Canal RCN

De este modo, Violeta compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 666 mil seguidores, una sorprendente confesión en la que le respondió a un seguidor mediante una dinámica en sus historias sobre el procedimiento médico que se realizó en el pasado:

El internauta le preguntó a Violeta Bergonzi: ¿por qué optaste por lip0 y no ejercicio? A lo que la presentadora respondió: porque la pi3l que me sobraba de los dos embarazos no se quita con ejercicio. Para lo demás, entreno siempre”.

¿De qué trata el procedimiento médico que se realizó Violeta Bergonzi?

Según lo han explicado varios expertos en salud, la liposucci#n es un procedimiento médico que elimina la grasa corporal para remodelar ciertas zonas específicas acerca de algunas áreas.

Por esta razón, se aconseja que las personas que se realicen este procedimiento lo hagan con expertos en salud para que puedan tener los cuidados respectivos.

¿Cómo ha sido el paso de Violeta Bergonzi en MasterChef?

Desde luego, Violeta está atravesando por un importante momento a nivel personal al llegar al TOP 9 de MasterChef Celebrity, demostrando todo su talento en la cocina.