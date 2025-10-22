¡Llegó la App de RCN Radio! Sintonízate con noticias, música y deportes en vivo

Si quieres conectarte con noticias, música, entretenimiento y noticias en vivo, llegó una nueva plataforma digital en Colombia donde tendrás la oportunidad de estar al tanto de todas las novedades que ocurran en la vida cotidiana.

¿Cuál es la nueva APP de radio que te mantendrá informado y entretenido?

Llegó la nueva App de RCN Radio , la única plataforma streaming en la que podrás vivir una maravillosa experiencia para escuchar tus géneros favoritos preferidos y, también, podrás mantenerte informado de todas las novedades que ocurran en el país.

¿Cómo ponerte en Modo Radio en la nueva APP de RCN Radio?

¿Qué novedoso tendrá la App de RCN Radio?

Es clave mencionar que la tecnología ha tenido sorprendentes avances, los cuales han hecho que los internautas se mantengan informados de las noticias, el entretenimiento y tengan la oportunidad de escuchar las melodías más escuchadas del momento.

Sintonízate con la nueva App de RCN Radio.

Por esta razón, en la nueva App de RCN Radio podrás elegir en qué modo te quieres conectar, es decir, si quieres escuchar las canciones más resonadas del momento, te podrás poner Modo Radio.

¿Cómo descargar la App de RCN Radio?

Si quieres sintonizarte con el mundo de la radio, música, deportes o entretenimiento, podrás descargar la App de RCN de la siguiente manera:

Entra a la aplicación de App Store si tienes un dispositivo Apple o si tienes Android, accede a Google Play. Lo siguiente es buscar en la lupa de la aplicación: RCN Radio. El otro paso que debes seguir es darle clic en descargar y ¡listo! Si quieres ingresar a través de una página web lo podrás hacer mediante el siguiente enlace. rcnradio.com.

¿Qué emisoras se podrán escuchar a través de la App de RCN Radio?

Sin duda, la App de RCN Radio tendrá las emisoras de tu preferencia, pues podrás sintonizarte con:

La Mega

El Sol

La FM Plus

Radio Uno

Alerta

Antena 2