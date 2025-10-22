Falleció famoso cantante en medio de un accidente automovilístico: esto se sabe

El mundo de la música se viste de luto tras el fallecimiento de reconocido artista musical, quien dejó un importante legado en el género de la batallada.

Además, su caso ha dejado un profundo vacío por parte de sus seguidores tras confirmarse que falleció en medio de un accidente automovilístico.

¿Quién fue el reconocido vocalista que falleció en accidente de tránsito?

El nombre de Alex Miranda , o más conocido como Alex ‘El bizcochito’ se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la noticia del fallecimiento del cantante, quien dejó un importante legado en el género de la bachata.

La noticia fue confirmada por varios medios internacionales como ‘Telemundo’ y también por parte del alcalde llamado: Jesús Resto , oriundo de Ciales, municipio de Puerto Rico, tierra natal del cantante, quien lamentó su desafortunada pérdida:

“Con profundo pesar, confirmamos el fallecimiento del joven cantante Alex “El Bizcochito”, y extendemos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos y seguidores por tan irreparable pérdida” agregó Jesús Resto.

¿Cómo se confirmó la noticia del fallecimiento de Alex ‘El bizcochito’? | Foto: Freepik

En el comunicado, también se evidencia que Alex “El Bizcochito” dejó un importante legado a nivel artístico a lo largo de su amplia trayectoria profesional, sino que también demostró ser una persona querida con sus allegados y sus fieles seguidores, tal como lo expresó el alcalde:

“Hoy, nuestro pueblo lamenta la partida de uno de sus hijos más prometedores. Nos unimos en oración, confiando en que Dios lo reciba en su gloria y le conceda descanso eterno en la patria celestial. Descanse en paz, Alex “El Bizcochito”. Tu voz vivirá por siempre en nuestra memoria”, agregó el alcalde.

¿Qué éxitos musicales destacaron a Alex “El Bizcochito” en su carrera musical?

Es clave mencionar que Alex “El Bizcochito” siempre demostró tener una gran habilidad en el campo musical, pues en el año 2024 lanzó varias canciones en las que adquirió gran posicionamiento a través de las plataformas musicales.

¿Qué éxitos musicales marcaron la carrera de Alex ‘El bizcochito’? | Foto: Freepik

Entre las canciones más resonadas por parte del artista en la que se ganó el cariño de su público están: ‘Se acabó el juego’, ‘Dos amantes’, ‘Regálame esta noche’ y ‘A veces sin quererlo’.