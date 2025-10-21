Mujer es viral por ser madre de muñecos falsos: ¿qué son los bebés reborn?

Uno de los creadores de contenido fotográfico más reconocidos del país es Sebastián Moreno, quien cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales al contar historias de personas que en su mayoría se encuentra en la calle.

Además, el influenciador se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al compartir la historia de una mujer mediante fotografías quien es “madre” de muñecos hiperreales, más considerados como “bebés reborn”.

¿Cuál es la historia de la bogotana que es madre de “bebés falsos”?

Recientemente, Sebas Moreno, compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de un millón de seguidores, la historia de una mujer bogotana llamada Geraldine, quien es madre de “bebés reborn”.

En el video se refleja que el influenciador le hace la entrevista a la mujer, mostrando el trato que tiene con los bebés “falsos”, expresando las siguientes palabras:

“Acabo de ver a una chica con un bebé falso. Nos conseguimos una historia bien vacana. Ella es Geral, ya la contactamos previamente. Ella tiene bebés que son muñecos, los cuales son muy reales y los trata como reales”, añadió Sebastián.

¿Por qué el Sebas Moreno se hizo viral tras entrevista a mujer que es madre de muñecos falsos? | Foto: Freepik

También se evidencia que Geraldine tiene dos bebés reborn, a los cuales les tiene una habitación decorada y, de igual modo, les da un trato como si fueran reales:

“Acá tengo a mi bebé llamado Adam. Yo tengo 28 años”, “son bebés reborn, esto solamente los puedes conseguir con artistas y, aunque no es real, me gusta tratarlo como real. Esta es la habitación de mis bebés. Tengo dos”, señaló la mujer.

¿Qué son los bebés reborn y por qué son tendencia en redes sociales?

En los últimos meses, los bebés reborn se han convertido en tendencia a través de las redes sociales al ser muñecos hiperrealistas hechos a mano. Además, tienen un parentesco al simular ser bebés reales con gran detalle como si parecieran reales.

¿Qué es un bebé reborn? | Foto: Freepik

Según lo han explicado varios artistas de bebés reborn, estos pueden demostrar una piel que simule la de un ser humano. También, muestran gran ligereza en su piel, mostrando venas visibles y, dependiendo el diseño, algunos pueden tener lágrimas o saliva.

Es clave mencionar que la elaboración de los bebés reborn nació en Alemania, pero en el año 2024 estos muñecos comenzaron a adquirir gran popularidad por la compra de varias personas, quienes les han dado un trato real, tal como lo muestran en sus redes sociales, como en el caso de Geraldin.