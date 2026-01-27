¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido y legendario presentador de televisión

El periodismo en español en Estados Unidos está de luto tras la muerte de una de sus figuras más emblemáticas.

La comunidad hispana despide a un presentador que durante décadas se convirtió en una voz confiable y cercana, acompañando a millones de familias en momentos clave de la historia del país.

¿Quién fue el presentador de televisión que falleció?

Se trata de Rafael Pineda, histórico rostro de la televisión hispana y figura central de los noticieros de Univision 41 en Nueva York.

Su fallecimiento fue confirmado por la cadena, medio al que estuvo vinculado durante gran parte de su vida profesional y desde donde construyó un legado que marcó al periodismo en español.

“Rafael Pineda fue mucho más que un presentador; fue un pilar de nuestra redacción y una voz confiable para generaciones de televidentes”, expresó la vicepresidenta de Noticias de Univision 41

¿Quién era Rafael Pineda?

Rafael Pineda fue uno de los presentadores de noticias más influyentes del mercado televisivo de Nueva York. Con más de cuatro décadas al aire, se consolidó como un referente informativo para la comunidad latina, gracias a su estilo sobrio, su credibilidad y su compromiso con el rigor periodístico.

Rafael Pineda fue uno de los presentadores de noticias más influyentes del mercado televisivo de Nueva York. (Foto Astrid Stawiarz / AFP)

Nacido en Pinar del Río, Cuba, en 1937, Rafael Pineda emigró a Estados Unidos antes de cumplir los 20 años. Inició su carrera en la radiodifusión, experiencia que le permitió llegar a Channel 41, donde se convirtió en el rostro estable del noticiero y acompañó a la comunidad hispana.

Pineda fue el conductor de noticias con mayor tiempo continuo al aire en el mercado televisivo neoyorquino, uno de los más competitivos de Estados Unidos. Su presencia diaria durante 45 años permitió que distintas generaciones crecieran informándose con él, convirtiéndolo en un rostro familiar y respetado.

A lo largo de su carrera, Rafael Pineda fue reconocido como un pionero del periodismo en español. En una época en la que la representación latina era limitada, abrió camino dentro de la industria y se convirtió en uno de los primeros presentadores hispanos en entrevistar a un presidente de Estados Unidos, un hito que marcó su trayectoria profesional.

Su impacto y excelencia fueron respaldados por importantes distinciones, entre ellas un Premio Emmy, su ingreso al Salón de la Fama de los Radiodifusores de Nueva York y el Silver Circle Award otorgado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión, galardones que reflejan su aporte al medio.

Desde Univision 41, directivos destacaron que Rafael Pineda fue mucho más que un presentador. Resaltaron su papel como pilar de la redacción, su ética profesional y el respeto con el que siempre sirvió a la comunidad hispana, valores que marcaron su ejercicio periodístico.

Además de su faceta profesional, Pineda es recordado por su calidad humana. Colegas lo describen como un mentor generoso, un líder cercano y un compañero atento, que se preocupaba por mantener un trato respetuoso y humano dentro de la redacción, cualidades que lo hicieron profundamente querido.

Pineda se retiró en 2013, a los 77 años, dejando un récord histórico como el ancla de noticias con más años al aire en la historia del mercado televisivo de Nueva York. Su salida marcó el cierre de una etapa clave para el periodismo en español en Estados Unidos.