La Segura explicó por qué luce diferente tras el procedimiento estético: “la naturaleza”

La Segura habló sin filtros sobre su procedimiento estético luego de enfrentar críticas tras mostrar el resultado.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Segura habló sobre su procedimiento estético y respondió a las críticas en redes
La Segura explicó los cambios en su cuerpo tras su procedimiento estético. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido La Segura volvió a sorprender al hablar abiertamente sobre su procedimiento estético, luego de enfrentarse a críticas tras mostrar los resultados en redes sociales.

¿Por qué La Segura recibe críticas tras mostrar su procedimiento estético?

La Segura, quien suele hacer este tipo de contenidos en sus redes sociales y comparte este tipo de publicaciones con sus seguidores, deja al descubierto distintos aspectos de su vida personal.

La caleña, fiel a su estilo, hizo nuevas declaraciones después de compartir el resultado del procedimiento al que se sometió tras dar a luz a su pequeño hijo, Lucca.

Hace algunos meses, la influencer contó a sus millones de seguidores que se había realizado un procedimiento en el abdomen luego del embarazo, mostrando paso a paso cómo ha sido este proceso de recuperación.

Recientemente, La Segura reveló el resultado final, dejando ver cómo luce su abdomen ahora que la inflamación ha disminuido, tras cumplir con el postoperatorio y el uso constante de fajas.

Sin embargo, luego de mostrar el resultado, comenzaron a aparecer críticas y opiniones divididas, pues algunos internautas aseguraron que su parte trasera ya no luce como antes, algo que por años fue una de las características más comentadas de la influencer caleña.

¿Qué dijo La Segura sobre su procedimiento estético?

En un nuevo video, La Segura explicó a sus seguidores que la grasa que tenía en esa zona del cuerpo se había ido por completo, algo que, según ella, no es un secreto para nadie.

“¿Y ustedes dirán, perdiste toda la cirugía?”, comentó, para luego responder de manera directa que no, aclarando que la reconstrucción sigue ahí, pero que en cuanto al volumen “se quedó para adentro”.

Además, explicó que aún no ha cumplido los tres meses desde el procedimiento y se mostró sin fajas, enseñando cómo luce actualmente su abdomen plano. “¿Qué hacer con las leyes de la naturaleza?”, expresó.

Como era de esperarse, los internautas no tardaron en reaccionar, dejando comentarios en los que algunos le sugirieron realizar ejercicio para tonificar los músculos.

