Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Lorena Altamirano habló con Juanse Laverde sobre sus sospechas de ‘juego’ en La casa de los famosos

Lorena Altamirano revela sus sospechas a Juanse Laverde sobre estrategias ocultas en La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Lorena Altamirano analiza posibles estrategias de algunos participantes en La casa de los famosos
Lorena Altamirano compartió sus teorías sobre el desorden en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

En una conversación entre Lorena Altamirano y Juanse Laverde enLa casa de los famosos Colombia, ambos debatieron sobre quiénes serían sus principales sospechosos del desorden y posibles estrategias dentro del reality de convivencia.

Artículos relacionados

Durante la charla, Lorena lanzó varias teorías y especulaciones sobre las dinámicas que, según ella, estarían utilizando algunos participantes para desestabilizar la convivencia.

¿Qué dijo Lorena Altamirano sobre sus sospechas a Juanse Laverde?

En el cuarto del líder, Lorena Altamirano destapó cuáles serían sus cartas y habló de los participantes que, a su parecer, estarían ejecutando estrategias de manera silenciosa.

Incluso comentó que algunos convierten ciertas situaciones en “retos” sin que los demás se den cuenta.

Artículos relacionados

Según Lorena, Alexa Torres, Yuli Ruiz, Tebi y Alejandro habrían pedido algo específico para el cumpleaños de Manuela Gómez, situación que ella interpretó como una especie de reto o jugada estratégica.

Lorena Altamirano analiza posibles estrategias de algunos participantes en La casa de los famosos
Lorena Altamirano compartió sus teorías sobre el desorden en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Para Altamirano, este tipo de acciones luego son usadas por los participantes para hacer de las suyas dentro del juego.

Aunque aclaró que no quería comentar esto con otras personas, Lorena aseguró que considera a Manuela Gómez una persona muy analítica.

Ante esto, Juanse mencionó que Nicolás aparentemente ya sabía algo, mientras Lorena insistía en que todo lo que decía seguía siendo solo una hipótesis.

¿Por qué Lorena Altamirano desconfía de la actitud tranquila de Alexa en La casa de los famosos?

Asimismo, dejó claro que le parece extraña la tranquilidad de Alexa Torres frente a ciertas situaciones, pues desde el inicio del reality se ha mostrado con un carácter diferente.

Artículos relacionados

Según Lorena, a Alexa le preocupa demasiado la imagen que puedan tener de ella los televidentes.

“Ella se ponía muy nerviosa pensando que la puedan sacar por eso, por ser cómplice. Ella quiere estar aquí”, expresó Lorena durante la conversación.

Luego de debatir, ambos dejaron claro que las conclusiones de su conversación se verían reflejadas después del cumpleaños de Manuela, pues consideran que podría tratarse de una gran sorpresa que estarían organizando varios de los participantes de La casa de los famosos Colombia.

Lorena Altamirano analiza posibles estrategias de algunos participantes en La casa de los famosos
Lorena Altamirano compartió sus teorías sobre el desorden en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Juanse le confesó a Lorena que es una persona bastante perezosa y que se parece mucho a su mamá, mientras recordaba algunas de sus experiencias de la época del colegio.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Hijo de Sara Uribe muestra su apoyo. Sara Uribe

Jacobo, hijo de Sara Uribe, sorprendió al usar prendas en apoyo a su mamá para celebrar su cumpleaños

El hijo de Sara Uribe disfrutó su fiesta de cumpleaños rodeado de familia y con camisetas que respaldan a su mamá en el reality.

Sofía Jaramillo rompió en llanto en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Sofía Jaramillo se quebró en llanto tras fuerte susto en La casa de los famosos Colombia

Sofía Jaramillo no se pudo contener en medio de una prueba de presupuesto de La casa de los famosos Colombia 3.

Eidevin López ya había intentado conquistar a Sofía Jaramillo. Mariana Zapata

Eidevin López reveló si intentará conquistar a Mariana Zapata tras la eliminación de Renzo Meneses

Eidevin López confesó sus sentimientos por Mariana Zapata y contó lo que hará, ahora que Renzo no estará en La casa de los famosos.

Lo más superlike

Hija de Natalia Durán dejó a todos sorprendidos al cantar una icónica canción de Disney Talento nacional

Hija de Natalia Durán sorprendió con su voz tras interpretar canción de Disney

Mya Durán, hija de Natalia Durán, se unió al trend de audiciones de Disney en redes y sorprendió con su voz.

El desgarrador mensaje que cierra la canción homenaje dedicada a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Revelan desgarrador mensaje al cierre de la canción homenaje dedicada a Yeison Jiménez

Revelan causa de muerte de reconocido influencer de una condición que no sabía que tenía Talento internacional

Revelan causa de muerte de reconocido influencer por una condición que no sabía que tenía

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo