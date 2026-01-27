Lorena Altamirano habló con Juanse Laverde sobre sus sospechas de ‘juego’ en La casa de los famosos

En una conversación entre Lorena Altamirano y Juanse Laverde enLa casa de los famosos Colombia, ambos debatieron sobre quiénes serían sus principales sospechosos del desorden y posibles estrategias dentro del reality de convivencia.

Durante la charla, Lorena lanzó varias teorías y especulaciones sobre las dinámicas que, según ella, estarían utilizando algunos participantes para desestabilizar la convivencia.

¿Qué dijo Lorena Altamirano sobre sus sospechas a Juanse Laverde?

En el cuarto del líder, Lorena Altamirano destapó cuáles serían sus cartas y habló de los participantes que, a su parecer, estarían ejecutando estrategias de manera silenciosa.

Incluso comentó que algunos convierten ciertas situaciones en “retos” sin que los demás se den cuenta.

Según Lorena, Alexa Torres, Yuli Ruiz, Tebi y Alejandro habrían pedido algo específico para el cumpleaños de Manuela Gómez, situación que ella interpretó como una especie de reto o jugada estratégica.

Lorena Altamirano compartió sus teorías sobre el desorden en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Para Altamirano, este tipo de acciones luego son usadas por los participantes para hacer de las suyas dentro del juego.

Aunque aclaró que no quería comentar esto con otras personas, Lorena aseguró que considera a Manuela Gómez una persona muy analítica.

Ante esto, Juanse mencionó que Nicolás aparentemente ya sabía algo, mientras Lorena insistía en que todo lo que decía seguía siendo solo una hipótesis.

¿Por qué Lorena Altamirano desconfía de la actitud tranquila de Alexa en La casa de los famosos?

Asimismo, dejó claro que le parece extraña la tranquilidad de Alexa Torres frente a ciertas situaciones, pues desde el inicio del reality se ha mostrado con un carácter diferente.

Según Lorena, a Alexa le preocupa demasiado la imagen que puedan tener de ella los televidentes.

“Ella se ponía muy nerviosa pensando que la puedan sacar por eso, por ser cómplice. Ella quiere estar aquí”, expresó Lorena durante la conversación.

Luego de debatir, ambos dejaron claro que las conclusiones de su conversación se verían reflejadas después del cumpleaños de Manuela, pues consideran que podría tratarse de una gran sorpresa que estarían organizando varios de los participantes de La casa de los famosos Colombia.

Por su parte, Juanse le confesó a Lorena que es una persona bastante perezosa y que se parece mucho a su mamá, mientras recordaba algunas de sus experiencias de la época del colegio.