Jacobo, hijo de Sara Uribe, sorprendió al usar prendas en apoyo a su mamá para celebrar su cumpleaños

Jacobo, hijo de la participante de La casa de los famosos Colombia 3Sara Uribe, mostró cómo celebró su cumpleaños al lado de su papá y familiares, dejando ver siempre el apoyo a su mamá.

Jacobo, hijo de Sara Uribe, cumplió 7 años el pasado 23 de enero. (Foto Canal RCN)

¿Cómo celebró su cumpleaños Jacobo, hijo de Sara Uribe?

En las fotografías compartidas en la cuenta del pequeño, se le puede ver muy feliz celebrando sus 7 años con una temática inspirada en la reconocida serie anime Dragon Ball Z.

Aunque Jacobo cumplió años el 23 de enero, apenas ahora se hacen públicas las imágenes de la tierna celebración en la que estuvo Sara de manera simbólica.

En una de las fotografías se observa a Jacobo y a toda su familia con prendas que dicen Team Sara Uribe, en respaldo a la participación de su madre en el reality.

“Gracias a todos por una celebración increíble. 7 años de sonrisas. Jaco estuvo acompañado de su familia y, aunque extrañó muchísimo a @sara_uribe, su mamá, le mandó un mensaje divino”, dice la publicación de Jacobo.

Sara Uribe ya comenzó su tercera semana dentro del programa y se posiciona como una de las favoritas del público, que ha votado por ella para evitar su eliminación.

Esta semana el líder de la competencia es Juanse Laverde, y los participantes enfrentaron una prueba de presupuesto que consistía en mantener silencio y concentración en la biblioteca de la casa.

¿De qué se trata el poder del sabotaje en La casa de los famosos Colombia 3?

Además, Juanda Caribe fue escogido por el público como el “supervillano” de la semana, y como el encargado del poder del sabotaje con la misión de cumplir retos junto a un cómplice sin ser descubiertos por los demás habitantes.

El día del cumpleaños de Jacobo, la producción del programa sorprendió a Sara con un mensaje grabado por su hijo.

En el clip, el pequeño le expresaba cuánto la extrañaba y la amaba, además de contarle que estaba disfrutando del regalo que ella le había dejado preparado antes de ingresar a la casa.

La reacción de Sara fue emotiva: entre lágrimas confesó lo difícil que resulta pasar estas fechas separada de su hijo, pero también reafirmó que está en el juego por él y por el futuro que construyen juntos.