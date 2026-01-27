Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García reveló con quién tendría un romance de los participantes de La casa de los famosos Colombia 3

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, impactó al revelar cuál de los participantes es el candidato perfecto.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karina García en Qué Hay Pa' Dañar.
Karina García se sinceró sobre con quién tendría un romance en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Karina García, una de las mujeres que constantemente acapara la atención en redes sociales, recientemente dio de qué hablar tras revelar el nombre del participante de La casa de los famosos Colombia 2026 con el que posiblemente tendría un romance.

¿Con cuál participante de La casa de los famosos Colombia 3 tendría un romance Karina García?

En entrevista con Karen Sevillano y Vicky Berrío en el After Show de La casa de los famosos Colombia, la exparticipante de la segunda temporada se sinceró respecto a sus gustos, dejando ver que, a su criterio, en esta tercera edición el Jefe se lució al seleccionar los hombres, ya que le parecen bastante guapos.

A la pregunta que le hizo Vicky sobre con quién "se metería" si ella estuviese participando en el reality de convivencia, la antioqueña dijo entre risas que con todos.

"No pues la verdad, hay hombres muy guapos esta temporada, a Juanda no lo había visto bien, pero tiene esposa, entonces chao, el boricua me parece papacito, también me parece lindo Nicolás, aunque no lo crean, a veces parece un muñequito raro pero es lindo, de pronto con el boricua", señaló.

Frente a su respuesta, Karen, fiel a su estilo, aseguró que a su parecer no cree que Karina y Jay Torres, podrían conectar, ya que cree que a la paisa le gustan otro tipo de hombres, sin embargo, ella misma la contradice al mencionar que le atraen los tranquilos, pero también los que son más eufóricos.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Karina García sobre los hombres de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Karina García aseguró que tendría un romance con Alejandro Estrada?

No obstante, segundos después cuando le fue mostrado un gráfico con los rostros de los participantes, se retrató al mencionar que le encanta Alejandro Estrada, pues le parece súper lindo además de ser un caballero.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karina García reveló con quien tendría romance en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Finalmente, también confesó que el cantante Juan Palau, le parece muy atractivo, mostrando con sus declaraciones que, en efecto, una gran mayoría de los habitantes de la casa más famosa del país, son de todo su gusto.

