Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Koral Costa se refirió a las fotos que desataron rumores sobre la orientación de Omar Murillo

Koral Costa, exesposa de Omar Murillo, rompió el silencio y se refirió a las fotos que desataron rumores sobre la orientación del actor.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Koral Costa habló de las fotos que avivaron rumores sobre la orientación de Omar Murillo
Koral Costa habló de las fotos que avivaron rumores sobre la orientación de Omar Murillo. (Foto Canal RCN | Freepik).

Hace pocos días, el nombre de Omar Murillo, mejor conocido como ‘Bola 8’, se volvió tendencia en redes sociales luego de publicar unas fotografías en las que posaba junto a otro hombre en el gimnasio, lo que llevó a que muchos internautas cuestionaran su orientación. A raíz de esto, Koral Costa, su exesposa, se refirió al tema tras recibir diversas preguntas relacionadas con este episodio.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Koral Costa sobre las fotos que pusieron en tela de juicio la orientación de Omar Murillo?

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, red social en la que acumula una gran cantidad de seguidores, Koral Costa, exesposa de Omar Murillo, recibió una pregunta relacionada con la polémica que rodea al actor por su supuesto gusto hacia los hombres.

a respuesta de Omar Murillo tras los comentarios sobre su orientación
Omar Murillo aclara los comentarios que surgieron sobre su orientación en redes. (Foto: Canal RCN -Freepik)

Aunque la reconocida cantante colombiana no se refirió directamente a los rumores sobre la orientación de su expareja, sí habló de las fotografías por las que el actor ha sido señalado.

Artículos relacionados

Costa aseguró que no es de su incumbencia opinar sobre el contenido que cada persona decide compartir en redes sociales, pues a ella tampoco le agrada que otros le digan qué debe o no publicar.

“Normal, es su vida, son sus fotos. Yo no tengo por qué opinar qué sube y qué no sube, porque eso es decisión de él. Así como yo no tengo que darle explicaciones a nadie sobre lo que publico, tampoco tengo por qué opinar”.

Con esto, Koral Costa dejó claro que prefiere mantenerse al margen de la controversia y respetar las decisiones personales de su expareja, y así mismo evitar alimentar rumores al respecto.

¿Cuáles fueron las fotos que pusieron a Omar Murillo en el blanco de críticas?

Las fotografías compartidas por Omar Murillo en sus redes sociales no son más que una serie de instantáneas en las que se le ve posando junto a otro hombre dentro del gimnasio mientras ambos se ejercitan.

Artículos relacionados

El actor acompañó las imágenes con un inspirador mensaje de amor propio hacia su cuerpo, pero los internautas se fijaron más en las imágenes publicadas para lanzar juicios en su contra.

Omar Murillo aclara los comentarios que surgieron sobre su orientación en redes.
Omar Murillo reaccionó a los rumores sobre su orientación y dejó un mensaje claro. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hija de Natalia Durán dejó a todos sorprendidos al cantar una icónica canción de Disney Talento nacional

Hija de Natalia Durán sorprendió con su voz tras interpretar canción de Disney

Mya Durán, hija de Natalia Durán, se unió al trend de audiciones de Disney en redes y sorprendió con su voz.

Mariana Zapata y Renzo Meneses en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Renzo Meneses habló sin filtros: esto dijo sobre un posible romance con Mariana Zapata

El exparticipante Renzo Meneses, abrió su corazón para dar a conocer si se dará una oportunidad con Mariana Zapata.

Altafulla preocupó a sus seguidores. Altafulla

Altafulla preocupa por su estado de salud tras aparecer con un bastón para poder caminar

El cantante Altafulla reapareció con bastón tras una lesión en San Andrés, generando preocupación entre sus seguidores.

Lo más superlike

El desgarrador mensaje que cierra la canción homenaje dedicada a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Revelan desgarrador mensaje al cierre de la canción homenaje dedicada a Yeison Jiménez

Canción homenaje a Yeison Jiménez estrenó video musical que incluyó un nuevo mensaje final que sacó lágrimas.

Hijo de Sara Uribe muestra su apoyo. Sara Uribe

Jacobo, hijo de Sara Uribe, sorprendió al usar prendas en apoyo a su mamá para celebrar su cumpleaños

Revelan causa de muerte de reconocido influencer de una condición que no sabía que tenía Talento internacional

Revelan causa de muerte de reconocido influencer por una condición que no sabía que tenía

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo