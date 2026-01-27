Koral Costa se refirió a las fotos que desataron rumores sobre la orientación de Omar Murillo

Hace pocos días, el nombre de Omar Murillo, mejor conocido como ‘Bola 8’, se volvió tendencia en redes sociales luego de publicar unas fotografías en las que posaba junto a otro hombre en el gimnasio, lo que llevó a que muchos internautas cuestionaran su orientación. A raíz de esto, Koral Costa, su exesposa, se refirió al tema tras recibir diversas preguntas relacionadas con este episodio.

¿Qué dijo Koral Costa sobre las fotos que pusieron en tela de juicio la orientación de Omar Murillo?

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, red social en la que acumula una gran cantidad de seguidores, Koral Costa, exesposa de Omar Murillo, recibió una pregunta relacionada con la polémica que rodea al actor por su supuesto gusto hacia los hombres.

Omar Murillo aclara los comentarios que surgieron sobre su orientación en redes. (Foto: Canal RCN -Freepik)

Aunque la reconocida cantante colombiana no se refirió directamente a los rumores sobre la orientación de su expareja, sí habló de las fotografías por las que el actor ha sido señalado.

Costa aseguró que no es de su incumbencia opinar sobre el contenido que cada persona decide compartir en redes sociales, pues a ella tampoco le agrada que otros le digan qué debe o no publicar.

“Normal, es su vida, son sus fotos. Yo no tengo por qué opinar qué sube y qué no sube, porque eso es decisión de él. Así como yo no tengo que darle explicaciones a nadie sobre lo que publico, tampoco tengo por qué opinar”.

Con esto, Koral Costa dejó claro que prefiere mantenerse al margen de la controversia y respetar las decisiones personales de su expareja, y así mismo evitar alimentar rumores al respecto.

¿Cuáles fueron las fotos que pusieron a Omar Murillo en el blanco de críticas?

Las fotografías compartidas por Omar Murillo en sus redes sociales no son más que una serie de instantáneas en las que se le ve posando junto a otro hombre dentro del gimnasio mientras ambos se ejercitan.

El actor acompañó las imágenes con un inspirador mensaje de amor propio hacia su cuerpo, pero los internautas se fijaron más en las imágenes publicadas para lanzar juicios en su contra.