Revelan causa de muerte de reconocido influencer por una condición que no sabía que tenía

La muerte de un creador de contenido generó conmoción entre sus seguidores y la comunidad digital, no solo por lo inesperado del fallecimiento, sino por las recientes revelaciones sobre su estado de salud, del que ni siquiera él tenía conocimiento.

El influencer, conocido por documentar viajes, parques temáticos y sitios históricos, falleció de manera repentina en su vivienda en Celebration, Florida, el pasado 22 de diciembre, a los 51 años. Un mes después, su familia confirmó oficialmente qué provocó su muerte.

¿Quién era el influencer que falleció?

Adam the Woo era el nombre artístico de David Adam Williams, un youtuber estadounidense con una sólida trayectoria en plataformas digitales. Inició su carrera en YouTube en 2009 y, con el paso de los años, consolidó una audiencia fiel gracias a sus videos de viajes, recorridos urbanos y visitas constantes a parques de Disney, tema por el que era ampliamente reconocido.

En 2012 creó un segundo canal titulado The Daily Woo, donde publicaba vlogs diarios mostrando su vida cotidiana y sus recorridos por distintas ciudades de Estados Unidos. Entre ambos canales, Williams alcanzó una comunidad de 1.2 millones de seguidores, convirtiéndose en una figura influyente dentro del entretenimiento digital.

Además de su afinidad con Disney World y Disneyland, Adam the Woo también se destacó por documentar lugares históricos relacionados con Walt Disney, como antiguos estudios y estaciones emblemáticas, lo que le permitió conectar con un público interesado en la cultura y la nostalgia.

Su último video fue publicado el 21 de diciembre, un día antes de su fallecimiento, y mostraba un recorrido por las decoraciones navideñas de Celebration, la ciudad donde residía.

David Adam William falleció el 22 de diciembre de 2025. (Foto FreePik)

¿Cuál fue la causa de muerte de Adam The Woo?

La causa de muerte fue confirmada por su padre, Jim Williams, a través de una publicación en redes sociales el 26 de enero. Según explicó, el informe de la autopsia determinó que Adam falleció debido a una enfermedad cardiovascular aterosclerótica e hipertensiva, lo que derivó en un ataque al corazón mientras dormía.

"La respuesta corta es... Causas naturales. El informa dice: 'Modo de muerte: Natural' [...] CAUSA DE MUERTE: Enfermedad cardiovascular aterosclerótica e hipertensiva. CONTRIBUYENTE: Obesidad", compartió el padre.

De acuerdo con el testimonio familiar, se trató de causas naturales y de una condición de salud que el influencer probablemente desconocía. Su padre señaló que su hijo no presentaba síntomas evidentes que alertaran sobre un problema cardíaco de esta magnitud.

"Nuestro amado hijo... su amado amigo... murió, en esencia, de un ataque cardíaco mientras dormía, debido a problemas de salud que probablemente nunca supo que tenía", agregó en el comunicado.

Estas enfermedades están relacionadas con la acumulación de placa en las arterias y la presión arterial alta, condiciones que pueden avanzar silenciosamente y aumentar el riesgo de infartos, derrames cerebrales y otros daños orgánicos, según información médica especializada.

Las autoridades locales confirmaron que se trató de una muerte no atendida y que no hubo indicios de violencia. Un amigo, preocupado por no tener respuesta de Williams, alertó a los servicios de emergencia tras observar que no se movía desde una ventana de la vivienda. Posteriormente, los equipos de rescate confirmaron su fallecimiento en el lugar.

"Agradezcamos que el Señor le permitió morir en casa y no es un país extranjero. Agradezcamos que lo encontraron sus amigos (por difícil que fuera) y no un desconocido sin nombre", añadió.

La noticia fue reportada inicialmente por TMZ y confirmada más tarde por la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola, que detalló que la residencia fue asegurada y que el procedimiento se desarrolló conforme a los protocolos establecidos.

La revelación de la causa de muerte cerró semanas de incertidumbre entre seguidores y colegas del influencer, quienes habían expresado su sorpresa y tristeza ante la repentina partida de una figura cercana dentro del mundo digital.