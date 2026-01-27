Reconocido actor de Hollywood enfrenta delicado diagnóstico tras colapsar en su casa.

La industria del entretenimiento sigue con atención el estado de salud de un actor de Hollywood que atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida.

En los últimos días se conoció que el intérprete fue hospitalizado de urgencia luego de sufrir un colapso inesperado en su apartamento, situación que encendió las alarmas entre sus seguidores y colegas.

De acuerdo con información entregada por su equipo de representación, el actor permanece internado en un centro médico de Atlanta desde hace varios días, mientras los especialistas continúan evaluando su condición. Aunque el panorama fue descrito inicialmente como crítico, en las últimas horas se han conocido señales alentadoras sobre su evolución.

¿Quién es el actor que recibió un delicado diagnóstico?

Se trata de Quinton Aaron, actor estadounidense reconocido internacionalmente por su papel como Michael Oher en la película The Blind Side, una producción que le dio visibilidad global y marcó un punto importante en su carrera en Hollywood.

Aaron, de 40 años, ha participado en diferentes proyectos cinematográficos y televisivos, pero en los últimos meses su nombre ha estado ligado a varios episodios médicos que han afectado seriamente su salud.

En marzo de 2025, por ejemplo, tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital en California tras presentar fiebre alta y escupir sangre, un antecedente que hoy cobra relevancia dentro de este nuevo episodio.

Según relataron fuentes cercanas, el actor se encontraba caminando por las escaleras de su apartamento cuando, de manera repentina, sus piernas dejaron de responder. La pérdida de movilidad provocó su caída y obligó a que fuera trasladado de inmediato a un centro asistencial.

Desde entonces, permanece bajo observación médica constante y, aunque ha requerido soporte vital, su entorno ha insistido en que se encuentra estable y consciente, en comunicación con su familia y su equipo de trabajo.

El actor Quinton Aaron se encuentra hospitalizado luego de perder movilidad en sus piernas. (Foto Adam Bettcher / AFP)

¿Qué tiene el actor Quinton Aaron?

Tras varios días de exámenes y estudios especializados, los médicos identificaron una rara lesión quística en la columna vertebral, hallazgo que explicaría la pérdida súbita de movilidad que sufrió el actor.

De acuerdo con fuentes médicas cercanas al caso, los especialistas continúan realizando pruebas para determinar si se trata de una formación benigna o si requiere una intervención más compleja.

Quinton Aaron fue diagnosticado con una rara lesión quística en la columna vertebral. (Foto Matt Winkelmeyer / AFP)

A la par de este diagnóstico, Aaron enfrenta una infección grave en la sangre, condición que obligó a los médicos a brindarle soporte vital como medida preventiva. No obstante, su esposa, Margarita, aclaró que los dispositivos médicos no están haciendo todo el trabajo por él, ya que el actor ha logrado respirar parcialmente por sus propios medios, lo que ha sido interpretado como una señal positiva.

Incluso, en las últimas horas, el actor habría reaccionado abriendo los ojos y realizando un gesto de aprobación con el pulgar, un detalle que ha llenado de esperanza a su familia.

En cuanto al tratamiento, no se descarta una operación de espalda, procedimiento que podría derivar en un largo proceso de rehabilitación física. En caso de concretarse, los médicos advierten que el actor podría necesitar terapia intensiva durante meses y, temporalmente, el uso de una silla de ruedas.

Mientras tanto, su familia ha pedido respeto por su privacidad, aunque agradeció públicamente las muestras de apoyo, oraciones y mensajes de ánimo que han llegado desde distintas partes del mundo.