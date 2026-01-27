Aida Victoria Merlano estalló contra fan que criticó su maternidad: “sabes más que la pediatra”

Aida Victoria Merlano volvió a dar de qué hablar en redes sociales, esta vez por un comentario que no le cayó nada bien. La influencer reaccionó con firmeza luego de que un seguidor cuestionara la forma en la que le enseña a su hijo a gatear.

¿Qué comentario recibió Aida Victoria sobre su maternidad que no le gustó para nada?

Luego de compartir un tierno video por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que Aida Victoria Merlano compartió su emoción por ver a su pequeño hijo Emiliano aprendiendo a gatear, la influenciadora reapareció por medio de esta misma red social para responder a un comentario que recibió frente a este momento.

Aida Victoria Merlano se pronuncia tras crítica de un seguidor sobre su maternidad. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido dejó ver que uno de sus seguidores la cuestionó por poner a su pequeño bebé en el suelo sin la debida protección para que no se lastimara las rodillas: "Ay, no, Aida, no lo pongas en el piso. Al menos ponle goma por si algo", se lee en el mensaje.

¿Qué respondió Aida Victoria Merlano tras recibir críticas de un fan por su maternidad?

Ante esto, Aida Victoria Merlano le contestó que la pediatra de su bebé había sido quien le había recomendado ponerlo en el suelo sin ningún tipo de protección siempre y cuando el suelo estuviera completamente limpio. Así mismo, cuestionó el hecho de que terceros opinen frente a su maternidad sin saber nada al respecto.

"¿Tú críticas por gusto? ¿o por qué? La pediatra la última vez me dijo: 'a los niños les encanta un piso, los estimula el frío del piso, pasas escoba y trapero y me lo pones en el piso que va a gatear rapidito. Pero no, tú sabes más que la pediatra del niño", respondió Aida, dejando claro que todo lo que hace con su hijo es bajo recomendación de un profesional y no en opiniones de terceros que desconocen el proceso que vive como madre.