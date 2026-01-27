Renzo Meneses habló sin filtros: esto dijo sobre un posible romance con Mariana Zapata

Renzo Meneses, quien se convirtió en el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia, impactó en las últimas horas al revelar si estaría dispuesto a darse una oportunidad con Mariana Zapata en el exterior.

Artículos relacionados Jhon Alex Castaño Jhon Alex Castaño pasa por un nuevo luto tras la muerte de Yeison Jiménez: “le dio un infarto”

¿Renzo Meneses confirmó que tendría un romance con Mariana Zapata tras salir de La casa de los famosos Colombia?

En medio de una reciente dinámica que hizo para las redes sociales de Canal RCN, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia abrió su corazón para hacer sorpresiva revelación sobre Mariana, con quien tuvo la posibilidad de crear una relación muy cercana en las dos semanas que estuvo al interior de la competencia.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan el fantasma de Yeison Jiménez manifestándose en un video: ¿qué hace?

"... Me encantó porque sí es algo recíproco, sí es algo que yo también siento y mira que no tuvo que pasar nada para yo llegar a sentir una conexión tan bonita como la que tuve con Mariana", señaló.

Artículos relacionados Karina García Karina García genera debate al revelar la razón por la que no apoya Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia

¿Qué dijo Renzo Meneses sobre Mariana Zapata tras salir de La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con el exhabitante de esta tercera temporada, lo que pasó entre ambos es completamente mutuo, por lo que señaló que, de su parte, no está dispuesto a cerrar la puerta y no niega la posibilidad de que algo podría pasar entre los dos, una vez ella salga de la competencia.

Incluso, admitió frente a las cámaras su interés de poder darse la oportunidad de conocerla un poco mejor una vez termine esta experiencia para la joven paisa.

¿Qué pasó entre Renzo y Mariana en La casa de los famosos Colombia?

Tal y como lo mencionó Meneses durante este espacio, entre ambos no sucedió nada, sin embargo, para los seguidores del formato fue evidente la química entre los dos, pues en cada oportunidad que tuvieron, dejaron en evidencia su gusto y posiblemente las ganas de que esa amistad trascendiera.

Renzo Meneses habló sobre la posibilidad de un romance con Mariana Zapata. Foto | Canal RCN.

Por ahora, el reality de convivencia en su tercera edición sigue dando de qué hablar entre los internautas y televidentes, quienes se mantienen conectados al 24/7 y no se pierdan ningún detalle de lo que ocurre con los 21 participantes que continúan en el juego.