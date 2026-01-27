Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Renzo Meneses habló sin filtros: esto dijo sobre un posible romance con Mariana Zapata

El exparticipante Renzo Meneses, abrió su corazón para dar a conocer si se dará una oportunidad con Mariana Zapata.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Mariana Zapata y Renzo Meneses en La casa de los famosos Colombia.
Renzo Meneses aclaró si se dará una posibilidad con Mariana Zapata. Foto | Canal RCN.

Renzo Meneses, quien se convirtió en el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia, impactó en las últimas horas al revelar si estaría dispuesto a darse una oportunidad con Mariana Zapata en el exterior.

Artículos relacionados

¿Renzo Meneses confirmó que tendría un romance con Mariana Zapata tras salir de La casa de los famosos Colombia?

En medio de una reciente dinámica que hizo para las redes sociales de Canal RCN, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia abrió su corazón para hacer sorpresiva revelación sobre Mariana, con quien tuvo la posibilidad de crear una relación muy cercana en las dos semanas que estuvo al interior de la competencia.

Artículos relacionados

"... Me encantó porque sí es algo recíproco, sí es algo que yo también siento y mira que no tuvo que pasar nada para yo llegar a sentir una conexión tan bonita como la que tuve con Mariana", señaló.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Renzo Meneses sobre Mariana Zapata tras salir de La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con el exhabitante de esta tercera temporada, lo que pasó entre ambos es completamente mutuo, por lo que señaló que, de su parte, no está dispuesto a cerrar la puerta y no niega la posibilidad de que algo podría pasar entre los dos, una vez ella salga de la competencia.

Incluso, admitió frente a las cámaras su interés de poder darse la oportunidad de conocerla un poco mejor una vez termine esta experiencia para la joven paisa.

¿Qué pasó entre Renzo y Mariana en La casa de los famosos Colombia?

Tal y como lo mencionó Meneses durante este espacio, entre ambos no sucedió nada, sin embargo, para los seguidores del formato fue evidente la química entre los dos, pues en cada oportunidad que tuvieron, dejaron en evidencia su gusto y posiblemente las ganas de que esa amistad trascendiera.

Mariana Zapata y Renzo Meneses en La casa de los famosos Colombia.
Renzo Meneses habló sobre la posibilidad de un romance con Mariana Zapata. Foto | Canal RCN.

Por ahora, el reality de convivencia en su tercera edición sigue dando de qué hablar entre los internautas y televidentes, quienes se mantienen conectados al 24/7 y no se pierdan ningún detalle de lo que ocurre con los 21 participantes que continúan en el juego.

Mariana Zapata y Renzo Meneses en La casa de los famosos Colombia.
Renzo Meneses aclaró si se dará una posibilidad con Mariana Zapata. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hija de Natalia Durán dejó a todos sorprendidos al cantar una icónica canción de Disney Talento nacional

Hija de Natalia Durán sorprendió con su voz tras interpretar canción de Disney

Mya Durán, hija de Natalia Durán, se unió al trend de audiciones de Disney en redes y sorprendió con su voz.

Altafulla preocupó a sus seguidores. Altafulla

Altafulla preocupa por su estado de salud tras aparecer con un bastón para poder caminar

El cantante Altafulla reapareció con bastón tras una lesión en San Andrés, generando preocupación entre sus seguidores.

Aida Victoria Merlano responde sin filtros a fan que cuestionó su maternidad Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano estalló contra fan que criticó su maternidad: “sabes más que la pediatra”

Aida Victoria Merlano respondió de manera contundente a un seguidor que criticó la forma en la que le enseña a su hijo a gatear.

Lo más superlike

El desgarrador mensaje que cierra la canción homenaje dedicada a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Revelan desgarrador mensaje al cierre de la canción homenaje dedicada a Yeison Jiménez

Canción homenaje a Yeison Jiménez estrenó video musical que incluyó un nuevo mensaje final que sacó lágrimas.

Hijo de Sara Uribe muestra su apoyo. Sara Uribe

Jacobo, hijo de Sara Uribe, sorprendió al usar prendas en apoyo a su mamá para celebrar su cumpleaños

Revelan causa de muerte de reconocido influencer de una condición que no sabía que tenía Talento internacional

Revelan causa de muerte de reconocido influencer por una condición que no sabía que tenía

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo