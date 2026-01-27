Revelan desgarrador mensaje al cierre de la canción homenaje dedicada a Yeison Jiménez

La noche del pasado lunes 26 de enero se estrenó por medio del canal de YouTube de Yeison Jiménez el video musical de la canción que varios artistas del género popular compusieron para rendirle homenaje tras su muerte, pero un detalle al final del audiovisual terminó sacando lágrimas entre sus fanáticos.

¿Cuál fue la canción que cantantes del género popular compusieron en honor a Yeison Jiménez?

Pocos días después de la muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo, varios artistas del género popular sorprendieron a los fanáticos del artista al estrenar, en medio de un homenaje realizado en el Movistar Arena de Bogotá, una canción que compusieron en conjunto para rendirle tributo. El tema lleva por nombre ‘El aventurero en el cielo’.

Artistas y amigos componen canción de homenaje a Yeison Jiménez / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, no fue sino hasta el pasado lunes 26 de enero cuando el video musical fue estrenado a través del canal oficial de YouTube de Yeison Jiménez, un gesto que fue ampliamente aplaudido por los seguidores del fallecido cantante.

En la grabación inicial participaron solo algunos artistas, pero para el video musical se sumaron varias figuras más del género, entre ellos Jhon Alex Castaño, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Ciro Quiñonez, Luis Alfonso, Francy, Jhonny Rivera, Alzate, Paola Jara, Arelys Henao, El Charrito Negro, Alexis Escobar y Alan Ramírez.

Artistas rinden honor a Yeison Jiménez/Canal RCN/AFP: Frazer Harrison/Jason Koerner/Rodrigo Varela

¿Cuál fue el mensaje que incluyeron en el video musical de ‘El aventurero en el cielo’?

Así mismo, al audiovisual, que no solo contó con la participación de nuevas voces, se le agregó un emotivo mensaje que terminó por conmover aún más a los seguidores de Yeison Jiménez. En este, los artistas que participaron en la entrega expresaron el cariño que sentían por el cantante.

Además de agradecer su aporte al género popular, destacaron su amistad y su forma de ser, y manifestaron su deseo de que descanse en paz.