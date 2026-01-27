Blessd sorprendió al revelar cómo lucía antes de ser famoso

El cantante Blessd sorprendió a sus millones de fanáticos al mostrar cómo se veía recién cumplió su mayoría de edad.

¿Cómo lucía Blessd a sus 18 años?

El artista compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene millones de fanáticos, un video en el que se mostró de años atrás cuando no era famoso.

En la grabación se dejó ver desde su casa interpretando una de sus composiciones de aquel momento.

Con dichas imágenes aprovechó para dedicarse un mensaje a sí mismo resaltando lo orgulloso que está de él tras haber cumplido su sueño de convertirse en una gran cantante y disfrutar los lujos de los que actualmente goza.

"Feliz cumpleaños papá, la logró sin un peso, con miles en contra, sin familia rica, a punta de esfuerzo y fe mi muchacho. Siempre orgulloso de usted, calidoso. Felices 26 y ya milloneta. Ahí tenía 18 y soñaba con lo que tienes hoy en día. Felicidades Stiven Mesa", escribió.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Blessd tras su video?

Luego de su publicación, logró miles de corazones y comentarios de sus fieles admiradores que lo llenaron de elogios y felicitaciones por convertirse en un ejemplo de resiliencia y de superación.

Muchos destacaron el gran aporte que le ha hecho al género urbano y lo mucho que disfrutan su música.

Otros no dudaron en criticarlo y juzgarlo por su físico y talento, pero el artista ha hecho caso omiso a dichos comentarios malintencionados.

Por ahora, el artista no solo disfruta un año más de vida, sino que se prepara para seguir con su gira con la que ha cautivado a tanto seguidores.

Asimismo, está gozando del embarazo de su novia, la influenciadora Manuela QM, con quien esperan a su primer bebé, que será un niño, pero del que todavía no han querido revelar el nombre.

El artista dio a conocer la noticia hace algunos días luego de semanas de rumores al respecto destacando lo feliz que está y señalando que fue totalmente planeado, pues desde hace mucho tiempo sueña con ser padre.