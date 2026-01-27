Entre lágrimas, Luis Alfonso recordó conmovido a Yeison Jiménez en concierto

El cantante Luis Alfonso conmovió a miles de fanáticos luego de recordar nuevamente al artista Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero tras un accidente en una avioneta.

¿Cómo recordó Luis Alfonso a Yeison Jiménez?

El artista se encontraba en medio de uno de sus conciertos y no pudo evitar acordarse de su amigo y colega, cuya partida ha sido bastante dolorosa, no solo para la familia del artista y fanáticos, sino también para los artistas del género popular.

Durante su más reciente presentación y antes de interpretar la colaboración que hicieron juntos titulada "Destino Final", el artista no pudo contener el llanto y dedicar unas emotivas palabras.

"Cuando se llega al destino final no hay vuelta de hoja y recordamos el aventurero con un trompetazo bien lindo", expresó.

Luego le dio paso a uno de sus trompetistas para recordar al caldense, cuyo homenaje lo recibieron sus fanáticos con aplausos y llenos de amor y nostalgia.

En redes sociales, el momento se volvió viral y miles de internautas han reaccionando señalando lo mucho que les cuesta creer que el artista ya no está, pero no paran de destacar lo agradecidos que están por su sorprendente legado musical y espiritual.

¿Artistas se unieron para cantarle a Yeison Jiménez?

Recientemente, varios cantantes del género regional colombiano decidieron rendirle otro homenaje a Yeison Jiménez al estrenar el videoclip oficial de la canción "Un aventurero en el cielo", en el que le expresaron cuánto lo extrañarán, cuánto les duele su partida, pero cuánto esperan que esté con Dios descansando en paz.

Entre los colegas se unieron para cantarle tras su partida están Paola Jara, Jessi Uribe, Luis Alfonso, Jhon Álex Castaño, Alzate, Arelys Henao, Francy, Alexis Escobar y Pipe Bueno.

Por ahora, sus amigos siguen recordándolo en cada concierto y honrando su memoria como uno de los artistas más importantes de la música colombiana con reconocimiento internacional.

Tanto así, que hasta el puertorriqueño Bad Bunny decidió rendirle un homenaje durante su segundo concierto en Medellín al recordar su icónica canción "El aventurero".