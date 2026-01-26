Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La casa de los famosos Colombia vivirá momentos de caos por un súper villano: ¿de quién se trata?

Los televidentes eligieron a un participante para interpretar el rol de súper villano, y su misión desató el caos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La casa de los famosos Colombia: un súper villano desatará el caos, ¿quién es?
La casa de los famosos Colombia: un súper villano desatará el caos, ¿quién es? (Foto Canal RCN).

Este lunes 26 de enero transcurrió de manera particular, pues además de luchar por el liderazgo de la semana, los participantes estuvieron sometidos, sin saber, a una votación de la que solo el público de La casa de los famosos Colombia tenía conocimiento que tenía como fin elegir a un súper villano que generara caos dentro de la afamada casa.

¿Quién es el primer súper villano de La casa de los famosos Colombia?

Las votaciones para elegir al participante que actuaría como el súper villano de La casa de los famosos Colombia fueron anunciadas durante la gala de esta noche por Carla Giraldo y Marcelo Cezán en donde explicaron que los televidentes podían votar durante una hora por el participante que quisieran ver bajo este rol.

Juanda Caribe es el villano que pondrá en caos La casa de los famosos Colombia
Juanda Caribe es el villano que pondrá en caos La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Eso sí, Nicolás Arrieta y Tebi Bernal quedaron fuera de las votaciones por decisión de El Jefe, pues ambos participantes quedaron fuera de esta actividad que, además, tenía un premio bastante llamativo. Esto debido a la actitud que ambos tuvieron durante el posicionamiento del pasado domingo 25 de enero previo a la jornada de eliminación.

De esta manera, quien logró obtener y debutar bajo el título de súper villano en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia fue Juanda Caribe.

¿Cuál fue la primera misión que tuvo Juanda Caribe tras convertirse en el súper villano de La casa de los famosos Colombia?

Una vez Juanda Caribe conoció que había sido elegido como el primer súper villano de La casa de los famosos Colombia, tuvo la opción de elegir a otro participante como su cómplice para cumplir la primera misión asignada por El Jefe, siendo este Maiker.

Esta consistía en generar caos dentro de La casa de los famosos Colombia desorganizándola completamente, pero eso sí, sin que nadie se diera cuenta de que había sido él. En caso de que fuera descubierto, correría con un castigo bastante malo, pues quedaría dentro de la Placa y en riesgo de eliminación la próxima semana.

Sin embargo, en caso de lograr cumplir con sus misiones con total éxito, obtendrá la inmunidad para la próxima semana, es decir, para la cuarta semana que iniciará el próximo lunes 2 de febrero.

Se viene el caos en La casa de los famosos Colombia
Se viene el caos en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).
