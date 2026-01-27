Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Supuesto novio de La Toxi Costeña la sorprende cantándole bajo el atardecer en la playa

La Toxi Costeña protagonizó un romántico video y se asegura que ya tendría un nuevo amor.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
la toxi costeña tendria novio
La Toxi Costeña tendría nueva pareja/Canal RCN

La cantante La Toxi Costeña ha acaparado de nuevo la atención de miles de sus fanáticos luego de ser captada con el artista Checho Bula, de quien se rumora tendría un nuevo amor.

¿La Toxi Costeña tiene nuevo amor?

Desde hace algunos días La Toxi Costeña fue captada en un yate junto al artista y dichas imágenes causaron revuelo en redes sociales, pues muchos internautas comenzaron a especular sobre un posible romance.

la toxi costena tendria novio

Si bien, dicha información no ha sido confirmada ni desmentida por parte de ninguno de los artistas, dicha especulación volvió a resurgir luego de que el cantante compartiera romántico video.

¿Supuesto novio de La Toxi Costeña la sorprendió con serenata?

El cantante compartió a través de su cuenta de Instagram una grabación en la que se le ve cantándole a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia bajo el atardecer en la playa.

la toxi costeña tendría novio y lo muestra en la playa

Con dichas imágenes aprovechó para dedicarle cariñosas palabras que han confundido a los fanáticos de la cantante, pues para algunos es un mensaje de agradecimiento y que daría a entender que estuvieron juntos por un proyecto musical y cuestiones de trabajo, mientras que otros señalaron que eran palabras llenas de amor.

"En un mundo lleno de ruido y negatividad, se olvida que detrás de cada perfil hay personas reales. Duele ver cómo muchos prefieren herir y señalar solo por un momento compartido, una risa o una conversación rodeados de buena energía", escribió.

Señaló que solo tiene gratitud con ella por el apoyo y por acompañar su proceso.

"Hay conexiones que no necesitan explicaciones, solo respeto", agregó.

Tras su revelación, logró varios comentarios donde muchos señalaron que hacían una gran pareja, mientras que otros indicaron que era evidente que no había conexión sentimental entre ellos.

Por ahora, La Toxi Costeña continúa entreteniendo a sus miles de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales sobre sus proyectos musicales, su estilo de vida y sus polémicas opiniones.

De igual manera, continúa con sus labores como madre de sus dos hijos, a quienes no suele mostrar seguido y prefiere mantenerlos en su privacidad.

