Beba rompe el silencio tras comentarios de su posible embarazo en La casa de los famosos

En la noche del 26 de enero, durante la gala de La casa de los famosos Colombia, Marilyn Patiño sorprendió al hacer una confesión sobre un posible embarazo de Beba dentro de la casa.

¿Qué dijo Marilyn Patiño sobre el embarazo de Beba en La casa de los famosos Colombia?

En medio de una conversación con Marcelo Cezán y Carla Giraldo, Marilyn fue directa y llamó la atención al revelar que Beba presentaba algunos síntomas comunes, como mareos, sensibilidad a los olores fuertes e incluso vómitos.

Esta situación dio pie a que Nicolás Arrieta insinuara que Beba podría estar embarazada, motivo por el cual Marilyn decidió hablar de frente en plena gala en vivo y aclarar lo que estaba ocurriendo dentro de la casa.

La confesión generó una reacción inmediata de Beba, quien negó la situación moviendo la cabeza. Mientras tanto, Marcelo y Carla continuaron bromeando al respecto con comentarios sobre el supuesto embarazo.

Beba reacciona en vivo a rumores de embarazo en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Tras la transmisión, Valentino Lázaro se ofreció a tocarle el abdomen a Beba y, en tono de broma, le dijo que en realidad tenía “otra cosa”, entre risas y emocionarse al decir que “Se imaginan un baby shower dentro de La casa”.

¿Cómo reaccionó beba tras los señalamientos de su posible embarazo?

Beba, por su parte, reaccionó y dijo: “Déjense de cuentos, dejen la vaina”. Fiel a su estilo, Juanda Caribe intervino y le preguntó que, si fuera niño, cómo le pondría. Ella respondió Pablo, mientras que, al preguntarle por el nombre en caso de ser niña, se quedó en silencio.

Esta situación provocó que cambiaran rápidamente de tema, dando por cerrado el comentario sobre el supuesto embarazo.

Por supuesto, esto generó reacciones entre los presentes, aunque no se expresaron palabras tras la situación, el ambiente se tornó tenso y se notó los gestos de incomodidad de algunos.

Cabe recordar que Beba ha tenido diversos inconvenientes con algunos participantes, entre ellos Manuela Gómez, Sara Uribe y Yuli Ruiz, además de Alejandro Estrada recientemente.