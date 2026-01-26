Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandro Estrada presentó su línea de la vida: confesó que pensó en volver con Nataly Umaña

Alejandro Estrada se sinceró y reveló momentos inéditos de su vida en su línea de la vida de La casa de los famosos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La línea de la vida de Alejandro Estrada
La línea de la vida de Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN).

El reconocido actor colombiano Alejandro Estrada presentó su línea de la vida en La casa de los famosos Colombia 3 en donde abrió su corazón para revelar un lado poco conocido por sus fanáticos.

¿Qué reveló Alejandro Estrada en su Línea de la vida en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala del lunes 26 de enero, Alejandro Estrada sorprendió a sus millones de fanáticos al abrir su corazón frente a Carla Giraldo y revelar aspectos de su vida que hasta ahora se habían mantenido en privado.

Alejandro Estrada sorprende con su testimonio en su línea de la vida de La casa de los famosos
Alejandro Estrada sorprende con su testimonio en su línea de la vida de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Con un marcador en mano y un tablero transparente frente a él, Alejandro fue revelando poco a poco sus vivencias, mientras la presentadora lo guiaba con preguntas que lo hicieron sentir cómodo y seguro para hablar desde su nacimiento hasta la actualidad.

Nacido en 1979, Alejandro Estrada creció en una familia conformada por sus dos padres y sus dos hermanos. La muerte de su padre generó inestabilidad en el hogar, lo que hizo que obtener una carrera profesional fuera casi imposible. Sin embargo, gracias a su perseverancia, logró conseguir una beca y cumplir su sueño de convertirse en actor.

Realizó diversos comerciales de televisión hasta conseguir un casting para Protagonistas de Novela, donde logró ingresar y obtener mayor reconocimiento. Durante esta etapa de su vida conoció a Laura, su primera novia y madre de su hijo, quien nació en 2007.

Perdió a su madre en 2018 debido a un cáncer y, tiempo después, encontró el amor durante el Carnaval de Barranquilla con Nataly Umaña.

¿Cómo vivió su ruptura con Nataly Umaña?

El actor habló por primera vez sobre lo ocurrido durante la primera temporada de La casa de los famosos Colombia. Confesó que sufrió mucho y que, aunque pensó en volver en varias ocasiones, entendió que debía dejarla ir, enfocarse en sí mismo y sanar, algo que logró con éxito.

“Me dolía más cómo la acribillaban en su momento. Se me pasó por la cabeza volver, pero a veces hay que saber soltar por completo, dejar ir”.

Alejandro Estrada revela su historia y sorprende en su línea de la vida de La casa de los famosos
Alejandro Estrada revela su historia y sorprende en su línea de la vida de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).
