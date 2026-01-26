Renzo Meneses regresó a La casa de los famosos y dedicó románticas palabras a Mariana Zapata

El pasado domingo 25 de enero se llevó a cabo la segunda eliminación de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia en la que Renzo Meneses tuvo que decirle adiós para siempre al sueño de convertirse en el ganador de esta nueva edición. Sin embargo, tuvo la oportunidad de tener un último contacto con sus excompañeros de reality durante la gala de este lunes.

¿Qué dijo Renzo Meneses tras su regreso momentáneo a La casa de los famosos Colombia 3?

La gala de este lunes 26 de enero no solo estuvo marcada por el inicio de un nuevo ciclo en La casa de los famosos Colombia 3, sino que el regreso momentáneo de Renzo Meneses, reciente eliminado de la competencia, agregó un nuevo nivel de tensión entre los participantes que aún continúan en competencia.

Renzo Meneses regresa temporalmente a La casa de los famosos para despedirse. (Foto Canal RCN).

Durante su última conexión con los integrantes de La casa de los famosos Colombia Renzo dirigió unas palabras que dejaron a más de uno sorprendido, pues aseguró haberse sentido feliz con la experiencia, además de expresar que se sentía en shock.

Renzo explicó a Tebi que la decisión de dejarlo en Placa se debía a que se sentía en shock y fue el primero en el que pensó: “ayer salí confundido de esa Placa, y el primer nombre que se atravesó fue el tuyo”. Así mismo, expresó sus sentimientos hacia Mariana al mencionar que se quedaba en su alma.

“te voy a estar observando muy bien por ese 24/7, así que pórtate bien”, mencionó a Mariana.

¿A quién dejó nominado Renzo Meneses tras ser eliminado de La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que Renzo Meneses decidió dejar nominado a Tebi Bernal tras su salida de La casa de los famosos Colombia, argumentando que lo percibió como una persona desleal y que esa sería su razón principal para dejarlo en riesgo de eliminación.

"Siento que fue la única nominación que tuve con la de Fadul que hubo una mala información ahí, lo vi desleal y creo que esa sería mi razón principal", mencionó luego de que Carla Giraldo y Marcelo Cezán le preguntaran por esta importante decisión.