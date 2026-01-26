Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juanse Laverde es el nuevo líder de la semana en La casa de los famosos: estos son sus poderes

Juanse Laverde se convirtió en el nuevo líder de la semana y ya tomó su primera decisión: ¿con quién compartirá la habitación?

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Nuevo líder de la semana en La casa de los famosos de la tercera semana.
Nuevo líder de la semana en La casa de los famosos de la tercera semana. (Foto Canal RCN).

Luego de una jornada de eliminación que dejó a Renzo Meneses por fuera de la competencia, los participantes de La casa de los famosos Colombia tuvieron una nueva prueba por el liderazgo de la semana, que resultó en Juanse Laverde como líder de la tercera semana, con sus respectivos poderes.

¿Con quién compartirá Juanse Laverde la habitación del líder de La casa de los famosos Colombia?

Tras varios ciclos en los que la suerte y algo de precisión jugó a su favor, El Jefe anunció a Beba y Juanse Laverde como finalistas de la prueba de líder; ambos participantes se enfrentaron en una prueba que duró dos minutos y que dejó a Juanse Laverde con este anhelado título.

La casa de los famosos tiene nuevo líder
La casa de los famosos tiene nuevo líder. (Foto Canal RCN).

Como es costumbre dentro de la competencia, quien gana el título de líder tiene como beneficio el compartir su habitación con otro participante con quien se sienta cómodo y sobre todo, con quien pueda planear estrategias claves que lo ayuden a avanzar en la competencia.

En esta ocasión, Juanse Laverde decidió que Lorena Altamirano sería quien ocuparía este preciado espacio junto a él durante la tercera semana de La casa de los famosos Colombia.

¿Cuál es el poder que obtuvo Juanse Laverde tras abrir la caja de pandora de La casa de los famosos Colombia?

Una vez El Jefe le indicó que debía dirigirse a la habitación del líder, Juanse Laverde abrió la caja de pandora para encontrarse con un poder que le traería una gran ventaja durante su labor a lo largo de esta semana que dio inicio este lunes 26 de enero y se extenderá hasta el domingo 1 de febrero, cuando una nueva jornada de eliminación de comienzo.

El poder en cuestión se trata de la duplicación de sus votos durante la jornada de nominación de esta tercera semana de competencia: “tus votos en la nominación valen el doble”, se indica en el sobre.

El liderazgo de La casa de los famosos cambia esta semana, ¿quién lo obtuvo?
El liderazgo de La casa de los famosos cambia esta semana, ¿quién lo obtuvo? (Foto Canal RCN).
