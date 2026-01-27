Yaya Muñoz sorprende al hablar de Kris R tras videos con Karina García: “Es un caballero”

La creadora de contenido digital, Yaya Muñoz, sorprendió con sus declaraciones al hablar sobre Kris R y su cercanía con Karina García, tras los recientes videos virales en los que se ve a la modelo junto al cantante de trap.

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre Kris R tras los videos de Karina García?

Tras el esperado concierto de Bad Bunny en Medellín, Karina García estuvo en el centro de la conversación en redes sociales luego de que se viralizaran varios videos en los que aparece besándose con el artista urbano Kris R.

En una reciente transmisión del programa digital de Dímelo King, los panelistas reaccionaron a los clips y fue Yaya Muñoz, creadora de contenido y amiga cercana de Karina García, quien habló sin filtro sobre el cantante.

Yaya aseguró que Kris R es todo un caballero y elogió la manera en la que trata a Karina.

“Ese hombre es todo un caballero y la trata como una reina, mi amor”, dijo con seguridad, reiterando su postura frente a los rumores.

Yaya Muñoz sorprende al hablar de Kris R tras videos que lo vinculan con Karina García. (Foto: Canal RCN)

Además, dejó claro que su opinión parte de la experiencia, pues confirmó que ya ha compartido con ambos y que le parece una persona muy especial.

¿Por qué cuestionaron las declaraciones de Yaya tras la presunta relación entre Karina García y Kris R?

Tras sus palabras, la primera en reaccionar fue su compañera Mariam, quien de inmediato refutó sus comentarios al considerar que estaba idealizando a un hombre.

“Yaya, ¿qué hemos aprendido? Que uno no debe meter las manos en el fuego por ningún hombre”, expresó.

Ante esto, Yaya reaccionó y aclaró que hablaba únicamente desde su experiencia y desde lo que había visto.

Por supuesto que los internautas reaccionaron con humor hacía Mariam, mientras otros aseguraban que lo mismo decía Yaya de Altafulla cuando estaba con Altafulla.

Y es que cabe recordar que Yaya recientemente terminó su relación con José, y aunque ninguno de los dos ha revelado las razones, la creadora de contenido ha dejado claro que si se encuentra con él lo saludará normal.

Aunque recientemente se viralizó un video en el que se ve a José compartiendo con otra mujer y en el que, supuestamente, habría intercambiado un beso con ella, lo que dejaría atrás la relación que tuvo con Yaya Muñoz.