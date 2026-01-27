Karina García rompió el silencio y reveló si es novia del cantante Kris R, ¿qué dijo?

Karina García se pronunció en las últimas horas sobre su vida sentimental luego que salieran a la luz videos en donde fue captada dándose un beso con el cantante Kris R.

¿Karina García y Kris R. son pareja?

La presentadora de ¿Qué hay pa' dañar La casa de los famosos? habló en exclusiva con Mañana Express sobre su nuevo reto en el programa digital y también sobre su vida amorosa.

El periodista Santiago Vargas le preguntó a Karina García sobre todos los rumores que se venían hablando en redes sobre su aparente relación con Kris R, luego de ser captados juntos en el concierto de Bad Bunny dándose un beso.

Karina García fiel a su personalidad jocosa e irónica le respondió al presentador que ese video era creado con inteligencia artificial.

Amor es que eso es IA.

Karina García se pronunció sobre su aparente relación con Kris R. (Fotos: Canal RCN)

¿Karina García confirmó su relación con Kris R?

Karina García tras la broma al presentador, confesó que sí está saliendo con alguien, sin mencionar el nombre de Kris R, aseguró que se sentía feliz.

Es muy pronto, pero estoy conociendo a alguien y me siento bien.

Santiago trató de buscar que la modelo mencionara a Kris R. y por eso, le preguntó si su pareja tenía que ver con el mundo del reguetón, a lo que Karina respondió de manera afirmativa.

Yo soy chica urbana, me encantan los artistas, pero pocos entienden esa vibra. Karina R, puede ser.



Otra revelación que hizo Karina fue que se sentía preparada para una nueva relación luego de cinco meses de haber terminado con el cantante Altafulla: "Me tomé el tiempo para estar conmigo, no se empeliculen tanto, lo importante es cómo me sienta yo".

¿Qué dijo Karina García sobre su llegada a ¿Qué hay pa' dañar La casa de los famosos?

Frente a su nueva faceta en ¿Qué hay pa' dañar La casa de los famosos? aseguró que estaba demasiado emocionada porque estaba cumpliendo un sueño.

Se me cumplió el sueño, lo manifesté, lo decreté, soy una chica RCN, duélale al que le duela.

Frente a esta nueva etapa la modelo dejó claro que dará lo mejor de sí misma y que aunque no quiere perder su esencia mostrará diferentes facetas.

Yo no puedo perder mi esencia, pero en este formato toca dar mis apuntes.