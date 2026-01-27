Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García rompió el silencio y reveló si es novia del cantante Kris R, ¿qué dijo?

Karina García habló sobre el video viral de su beso a Kris R. y respondió si están empezando o no una relación amorosa.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karina García habló sobre su relación con Kris R.
Karina García reveló que está saliendo con Kris R. (Fotos Canal RCN)

Karina García se pronunció en las últimas horas sobre su vida sentimental luego que salieran a la luz videos en donde fue captada dándose un beso con el cantante Kris R.

Artículos relacionados

¿Karina García y Kris R. son pareja?

La presentadora de ¿Qué hay pa' dañar La casa de los famosos? habló en exclusiva con Mañana Express sobre su nuevo reto en el programa digital y también sobre su vida amorosa.

El periodista Santiago Vargas le preguntó a Karina García sobre todos los rumores que se venían hablando en redes sobre su aparente relación con Kris R, luego de ser captados juntos en el concierto de Bad Bunny dándose un beso.

Karina García fiel a su personalidad jocosa e irónica le respondió al presentador que ese video era creado con inteligencia artificial.

Amor es que eso es IA.

Kris R muestra cadenas con las iniciales de Karina García
Karina García se pronunció sobre su aparente relación con Kris R. (Fotos: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Karina García confirmó su relación con Kris R?

Karina García tras la broma al presentador, confesó que sí está saliendo con alguien, sin mencionar el nombre de Kris R, aseguró que se sentía feliz.

Es muy pronto, pero estoy conociendo a alguien y me siento bien.

Santiago trató de buscar que la modelo mencionara a Kris R. y por eso, le preguntó si su pareja tenía que ver con el mundo del reguetón, a lo que Karina respondió de manera afirmativa.

Yo soy chica urbana, me encantan los artistas, pero pocos entienden esa vibra. Karina R, puede ser.


Otra revelación que hizo Karina fue que se sentía preparada para una nueva relación luego de cinco meses de haber terminado con el cantante Altafulla: "Me tomé el tiempo para estar conmigo, no se empeliculen tanto, lo importante es cómo me sienta yo".

Artículos relacionados

¿Qué dijo Karina García sobre su llegada a ¿Qué hay pa' dañar La casa de los famosos?

Frente a su nueva faceta en ¿Qué hay pa' dañar La casa de los famosos? aseguró que estaba demasiado emocionada porque estaba cumpliendo un sueño.

Se me cumplió el sueño, lo manifesté, lo decreté, soy una chica RCN, duélale al que le duela.

Frente a esta nueva etapa la modelo dejó claro que dará lo mejor de sí misma y que aunque no quiere perder su esencia mostrará diferentes facetas.

Yo no puedo perder mi esencia, pero en este formato toca dar mis apuntes.

Sorpresa en Qué hay pa’ dañar: Karina García llega como nueva panelista
Sorpresa en Qué hay pa’ daña en La casa de los famosos: Karina García llega como nueva panelista. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ana María Estupiñán conmueve. Ana María Estupiñán

Ana María Estupiñán enterneció en la recta final de su embarazo: "Contamos los días y las horas"

La actriz Ana María Estupiñán compartió fotos junto a su esposo y un mensaje lleno de ternura en la espera de su hijo Emannuel.

Reconocido actor colombiano reveló que no fue contratado por “no ser famoso” Talento nacional

Reconocido actor colombiano reveló que no fue contratado por “no ser famoso”

Un reconocido actor reveló que no fue seleccionado en un casting por no ser considerado "famoso" por parte de la producción.

La Segura habló sobre su procedimiento estético y respondió a las críticas en redes La Segura

La Segura explicó por qué luce diferente tras el procedimiento estético: “la naturaleza”

La Segura habló sin filtros sobre su procedimiento estético luego de enfrentar críticas tras mostrar el resultado.

Lo más superlike

Sofía Jaramillo rompió en llanto en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Sofía Jaramillo se quebró en llanto tras fuerte susto en La casa de los famosos Colombia

Sofía Jaramillo no se pudo contener en medio de una prueba de presupuesto de La casa de los famosos Colombia 3.

Falleció reconocido y legendario presentador de televisión Talento internacional

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido y legendario presentador de televisión

Expareja de Luis Alberto Posada opina sin filtros sobre Yeison Jiménez Luis Alberto Posada

Expareja de Luis Alberto Posada aviva la polémica al hablar de Yeison Jiménez: “personas ardidas”

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo