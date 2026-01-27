Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García aclaró si Kris R. se gastó o no 100 millones con ella en concierto de Bad Bunny

Karina García fue indagada sobre la foto de la supuesta cuenta que se gastaron junto a Kris R. en concierto de Bad Bunny.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karina García se pronunció sobre millonaria cuenta
Karina García rompió el silencio sobre millonaria cuenta. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El nombre de Karina García no ha parado de ser tendencia en los últimos días por su aparente relación con el cantante Kris R.

¿Kris R. se gastó más de 100'000.000 con Karina García en concierto de Bad Bunny?

Karina García y el cantante de trap Kris R. han sido asociados sentimentalmente en los últimos días tras ser captados juntos en el concierto de Bad Bunny en donde quedaron grabados dándose un beso.

Este beso fue para muchos de sus seguidores la confirmación de su relación sentimental, no obstante, muchos también lo asociaban a un tema de marketing tras grabar un video juntos.

Pero en la jornada del 27 de enero la exparticipante de La casa de los famosos Colombia rompió el silencio en Mañana Express y confirmó que sí están saliendo.

En medio de esta entrevista a la influenciadora le preguntaron por una foto que se hizo viral de una supuesta cuenta del concierto de Bad Bunny que mostraba que se había gastado más de 100 millones de pesos.

Karina García habló sobre su relación con Kris R.
Karina García reveló que está saliendo con Kris R. (Fotos Canal RCN)

¿Qué dijo Karina García sobre la supuesta millonaria cuenta que se habría gastado Kris R. con ella?

La foto que se viralizó en redes tenía varios productos como bebidas energizantes, sueros hidratantes, botellas de agua, cervezas, botellas de Whisky, postres, comida y hasta propina.

Todos estos productos y servicios sumaban en total la cuantiosa suma de $114'695.000 de pesos, los cuales eran asociados con Kris R. y Karina García por el nombre del cliente que aparecía en la parte superior.

Frente a esta imagen viral, Karina García se pronunció y aseguró que de manera irónica que era una foto real porque ella se había tomado 35 bebidas hidratantes.

Claro que sí es real, obvio. Más de 100 millones

Sin embargo, su respuesta dejó claro que la imagen era mentira y que aunque sí le gusta que sus parejas le hagan invitaciones y tengan detalles con ella, no le gusta despilfarrar dinero.

¿Qué reveló Karina García de su relación con Kris R.?

Karina García aseguró en Mañan Express que sí se está dando un nueva oportunidad en el amor tras su relación fallida con Altafulla.

Sin embargo, dejó claro que quiere llevar esta nueva relación en privado y alejada del foco mediático para evitar ilusionar a sus seguidores.

La modelo confesó sentirse feliz y emocionada por lo que estaba viviendo con esta nueva persona y que eso era su prioridad ahora junto a ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos?

Karina García se suma a Qué hay pa’ dañar de La casa de los famosos
Karina García se suma a Qué hay pa’ dañar de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).
