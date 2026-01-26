Camilo Cifuentes sorprende al compartir foto suya junto a Dayro Moreno, ¿reveló su rostro?

Uno de los influenciadores más queridos en Colombia curiosamente es alguien del que no se conoce su rostro, este es Camilo Cifuentes, un creador de contenido que logró darse a conocer por sus obras sociales.

¿Camilo Cifuentes mostró su rostro por primera vez?

El influenciador Camilo Cifuentes ha ganado gran popularidad en redes sociales por su contenido en el que ayuda a vendedores ambulantes y le da comida a habitantes de calle.

El creador de contenido ya tiene más de 10 millones de seguidores y su contenido siempre se hace viral porque logra conmover de inmediato por las historias de vida que allí muestra.

Sin embargo, algo que genera gran intriga entre sus seguidores es conocer su rostro, ya que hasta el momento todos los videos y contenido que comparte en sus redes sociales no lo dejan ver, de allí su apodo del influencer anónimo.

Camilo Cifuentes sorprendió al compartir foto suya. (Foto Freepik)

¿Cuál fue la foto de Camilo Cifuentes con Dayro Moreno?

Camilo Cifuentes sorprendió a sus seguidores recientemente al compartir un par de fotografías en sus redes sociales en donde dejó ver parte de su físico.

En las instantáneas se observa al influenciador quien lleva una camiseta del equipo Once Caldas, sin embargo, su rostro no se alcanza a ver porque bajó su rostro y la gorra que lleva puesta se la tapó por completo.

En las imágenes Camilo posó junto a los jugadores de este equipo, Dayro Moreno y Mateo Zuleta, unas fotos que se han viralizado rápidamente en redes y que dejan ver parte del físico y altura de Camilo Cifuentes.

¿Por qué Camilo Cifuentes no ha querido mostrar su rostro?

Camilo ha expresado que la razón por la que no muestra su rostro es porque prefiere que la atención de su contenido se enfoque en las personas que ayuda y en sus emprendimientos. Ya que su objetivo no es buscar fama ni reconocimiento personal.

De la vida personal de Camilo Cifuentes no se conocen muchos detalles, lo que se sabe por algunas entrevistas es que tiene 28 años, nació en Manizales y estudió Tecnología en Mecánica en el SENA.

Además, se ha hecho reconocido por su frase distintiva “yo afán no tengo”, la cual se volvió su sello cuando los vendedores le advierten que tardarán en preparar su pedido.