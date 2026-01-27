Ana María Estupiñán enterneció en la recta final de su embarazo: "Contamos los días y las horas"

La actriz de Rigo y La Pola, Ana María Estupiñán, enterneció con una sesión fotográfica en sus últimas semanas de embarazo y por un tierno mensaje dedicado a su esperado hijo Emannuel.

Ana María Estupiñán espera con ansias a su hijo Emannuel. (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Ana María Estupiñán en sus últimas semanas de embarazo?

En su cuenta de Instagram, la actriz publicó un feed posando con su barriga y junto a su esposo Matías Bylin.

En las imágenes se les puede ver en un bosque y en un escenario sin fondo, muy felices y ansiosos por convertirse en papás.

Ana María acompañó la publicación con un emotivo mensaje para su bebé en el que expresa lo esperanzada que se siente por tenerlo en sus brazos y que están contando los días y las horas para poder conocerlo.

“No podía dejar que pasara el tiempo y salieras de mi barriguita sin tener registro de lo feliz que me ha hecho cargarte todos estos meses… mi chiquito hermoso, qué regalo más grande ha sido sentirte dentro de mí 24/7 sé que cuando salgas de mi pancita voy a extrañar tenerte adentro para protegerte, pero al mismo tiempo te esperamos con tanta ilusión que contamos los días y las horas para ver tu carita, esas manitos y piecitos que me dan pataditas diciéndome aquí estoy. Te amamos tanto hijo y estamos listos para recibirte cuando quieras salir; haremos todo lo que esté en nuestras manos para protegerte, guiarte y disfrutarte”. Escribió Ana María Estupiñán

La publicación rápidamente se llenó de elogios y mensajes de apoyo. Muchos colegas de la actriz le desearon lo mejor en esta nueva etapa, mientras que los seguidores continúan con la expectativa por el nacimiento del pequeño Emannuel.

¿Cómo decoró Ana María Estupiñán la habitación de Emannuel?

Por otra parte, la actriz ha compartido cómo prepara su casa para recibir a su hijo. Ana María mostró que pintaron la habitación de Emannuel con un estilo inspirado en un safari, acompañada de sus familiares, quienes participaron en la decoración y organización del espacio.

El cuarto, lleno de detalles naturales y colores cálidos, refleja la ilusión de la pareja por crear un ambiente acogedor y lleno de vida para su bebé.