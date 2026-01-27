¿Cazzu tiene nuevo amor? Un tatuaje sería la prueba que desató los rumores de romance

En las últimas horas, el nombre de Cazzu volvió a posicionarse entre las principales tendencias en redes sociales, esta vez por rumores que apuntan a un posible nuevo capítulo en su vida sentimental.

¿Cazzu tiene nuevo amor tras su separación con Christian Nodal?

La cantante argentina ha sido vinculada con un hombre de su círculo cercano: su guardaespaldas, conocido como Tito Gómez, luego de que se hiciera público un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores.

La especulación surgió a partir de un tatuaje que ambos llevan con la palabra “Latinaje”, nombre del álbum más reciente de la artista y de la gira que actualmente la mantiene recorriendo distintos países.

Las imágenes del tatuaje comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales, despertando preguntas sobre su significado y si este podría ir más allá de una relación laboral.

Cazzu vuelve a ser noticia por supuesto romance con su guardaespaldas. (Foto: AFP)

Este tema cobra relevancia en medio del proceso personal que ha vivido Cazzu tras su separación de Christian Nodal, una ruptura que estuvo rodeada de atención mediática durante varios meses y que mantuvo a la artista en el foco público no solo por su música, sino también por su vida privada.

¿Quién es Tito Gómez, el guardaespaldas con el que relacionan a Cazzu?

Tito Gómez forma parte del equipo de seguridad personal de Cazzu desde hace tiempo y ha ganado notoriedad entre los seguidores de la artista durante la gira Latinaje.

Conocido en redes como “Titi”, además que se le ha visto junto a la cantante en eventos, conciertos y viajes ha despertado la curiosidad del público.

En sus redes sociales, el guardaespaldas comparte imágenes relacionadas con su trabajo, momentos detrás del escenario y algunas fotografías junto a Cazzu y su hija antes de los conciertos. Lo que ha despertado más sospechas entre sus fanáticos.

Durante las recientes visitas de Cazzu a México, Tito fue visto acompañándola en todo momento.

Sin embargo, hasta ahora, no hay declaraciones oficiales que confirmen que exista algo más allá de una relación laboral y que exista un vínculo más cercano entre ellos.

Lo cierto es que Cazzu ha intentado mantenerse alejada de nuevas relaciones sentimentales tras la exposición mediática que vivió luego de su ruptura con Nodal.