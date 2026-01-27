Yaya Muñoz reveló detalles de la relación de Karina García y Kris R

La presentadora Yaya Muñoz dio a conocer algunos detalles de la relación de la influenciadora Karina García y el cantante Kris R.

¿Karina García y Kris R son pareja?

Los famosos confirmaron su relación luego de que se dejaran ver juntos muy románticos en el concierto de Bad Bunny en Medellín y en el after party el mismo día.

Miles de fanáticos quedaron sorprendidos con dicho romance debido a que días antes se habían mostrado juntos, pero poco después el artista estrenó un video musical con la creadora de contenido como protagonista, por lo que, muchos pensaban que su cercanía se debía a un tema laboral y de marketing.

Sin embargo, la influenciadora desmintió dicha información en Mañana Express al señalar que se están conociendo y está muy feliz en dicho proceso, señalando que, aunque muchos la han criticado por ese romance, ella se siente bien que es lo más importante para ella.

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre la relación de Karina García y Kris R?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia habló sobre la nueva relación de su amiga Karina García con el artista y defendió al cantante por las críticas que ha recibido al respecto.

"La gente le está dando muy duro a Kris R y yo tuve la oportunidad de compartir con ellos y quiero decirles que es un caballero, ese hombre la trata como una reina, es especial con ella", escribió.

Por su parte, la influenciadora Mariam Obregón le pidió con el humor que la caracteriza que no metiera las manos al fuego por un hombre, pues las experiencias del pasado les ha enseñado que así no debe ser.

Otros de sus compañeros, mencionaron que quizás puede ser una estrategia de marketing, a lo que Yaya Muñoz aclaró que no es así.

Por ahora, la influenciadora Karina García sigue disfrutando de su relación y de su nuevo proyecto al ser la nueva panelista en "Qué hay pa' dañar de La casa de los famosos Colombia", que puedes ver en la aplicación y en YouTube del Canal RCN todas las noches a las 7 p.m.