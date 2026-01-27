Karina García genera debate al revelar la razón por la que no apoya Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia

Karina García,quien hace pocas horas fue confirmada como la nueva panelista de '¿Qué Hay Pa' Dañar en La casa de los famosos Colombia?', recientemente causó revuelo en redes sociales tras revelar la verdadera razón por la que no está apoyando a Valentino Lázaroen esta tercera temporada.

¿Por qué Karina García no está apoyando a Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia?

En medio del programa del que ahora hace parte, la exparticipante del reality de convivencia fue interrogada por Roberto Velázquez sobre la razón por la que no le ha dado su respaldo a Valentino, quien hace parte de esta tercera temporada.

"Amores, ustedes me han preguntado muchísimo, o sea, a ver, voy a decir algo, a mí me gustan muchos participantes, Valentino es mi amigo, lo quiero mucho, pero en este momento no voy a poner a mi fandom a votar por absolutamente nadie", señaló.

Así mismo, insistió en que su 'Team' es completamente libre de hacer lo que quiera, dejando claro con estas declaraciones que esto posiblemente no va a suceder como muchos lo esperaban.

¿Qué dijo Karina García sobre por qué no está apoyando a Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia?

En medio de su contundente respuesta, la antioqueña mencionó que, si "de corazón", ella ve cosas con las que no está de acuerdo y no le agradan, pues simplemente prefiere dejar que el juego fluya y siga su curso.

La razón por la Karina García no apoya a Valentino Lázaro. Foto | Canal RCN.

Además de expresar la principal razón por la que optó por no pedirle a su fandom apoyo hacia alguno de los actuales participante, fue sincera al señalar que, en la posición en la que está ahora, es decir, como panelista del programa, es menos probable que decida hacerle esta petición a sus seguidores.

¿En qué programa del Canal RCN estará Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

A propósito de lo dicho por la modelo y empresaria paisa, cabe señalar que el pasado lunes 26 de enero, fue confirmada como una de las integrantes del equipo de '¿Qué Hay Pa Dañar en La casa de los famosos Colombia?', por lo que, de ahora en adelante, estará junto a Roberto y Néstor Parra durante la trasmisión en vivo que se hará en cada programa por la App del Canal RCN y en YouTube del Canal.