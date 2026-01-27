Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García genera debate al revelar la razón por la que no apoya Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia

La modelo y empresaria Karina García, contó detalles de por qué no le ha pedido a su fandom que apoye a Valentino Lázaro en esta tercera temporada.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 2026 - Karina García en el After de La casa de los famosos Colombia.
Karina García aclaró la razón por la que no apoya a Valentino Lázaro. Foto | Canal RCN.

Karina García,quien hace pocas horas fue confirmada como la nueva panelista de '¿Qué Hay Pa' Dañar en La casa de los famosos Colombia?', recientemente causó revuelo en redes sociales tras revelar la verdadera razón por la que no está apoyando a Valentino Lázaroen esta tercera temporada.

Artículos relacionados

¿Por qué Karina García no está apoyando a Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia?

En medio del programa del que ahora hace parte, la exparticipante del reality de convivencia fue interrogada por Roberto Velázquez sobre la razón por la que no le ha dado su respaldo a Valentino, quien hace parte de esta tercera temporada.

Artículos relacionados

"Amores, ustedes me han preguntado muchísimo, o sea, a ver, voy a decir algo, a mí me gustan muchos participantes, Valentino es mi amigo, lo quiero mucho, pero en este momento no voy a poner a mi fandom a votar por absolutamente nadie", señaló.

Artículos relacionados

Así mismo, insistió en que su 'Team' es completamente libre de hacer lo que quiera, dejando claro con estas declaraciones que esto posiblemente no va a suceder como muchos lo esperaban.

¿Qué dijo Karina García sobre por qué no está apoyando a Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia?

En medio de su contundente respuesta, la antioqueña mencionó que, si "de corazón", ella ve cosas con las que no está de acuerdo y no le agradan, pues simplemente prefiere dejar que el juego fluya y siga su curso.

Karina García en ¿Qué hay Pa' Dañar en La casa de los famosos Colombia?
La razón por la Karina García no apoya a Valentino Lázaro. Foto | Canal RCN.

Además de expresar la principal razón por la que optó por no pedirle a su fandom apoyo hacia alguno de los actuales participante, fue sincera al señalar que, en la posición en la que está ahora, es decir, como panelista del programa, es menos probable que decida hacerle esta petición a sus seguidores.

¿En qué programa del Canal RCN estará Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

A propósito de lo dicho por la modelo y empresaria paisa, cabe señalar que el pasado lunes 26 de enero, fue confirmada como una de las integrantes del equipo de '¿Qué Hay Pa Dañar en La casa de los famosos Colombia?', por lo que, de ahora en adelante, estará junto a Roberto y Néstor Parra durante la trasmisión en vivo que se hará en cada programa por la App del Canal RCN y en YouTube del Canal.

Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 2026.
Karina García reveló por qué no apoya a Valentino Lázaro. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hija de Natalia Durán dejó a todos sorprendidos al cantar una icónica canción de Disney Talento nacional

Hija de Natalia Durán sorprendió con su voz tras interpretar canción de Disney

Mya Durán, hija de Natalia Durán, se unió al trend de audiciones de Disney en redes y sorprendió con su voz.

Mariana Zapata y Renzo Meneses en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Renzo Meneses habló sin filtros: esto dijo sobre un posible romance con Mariana Zapata

El exparticipante Renzo Meneses, abrió su corazón para dar a conocer si se dará una oportunidad con Mariana Zapata.

Altafulla preocupó a sus seguidores. Altafulla

Altafulla preocupa por su estado de salud tras aparecer con un bastón para poder caminar

El cantante Altafulla reapareció con bastón tras una lesión en San Andrés, generando preocupación entre sus seguidores.

Lo más superlike

El desgarrador mensaje que cierra la canción homenaje dedicada a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Revelan desgarrador mensaje al cierre de la canción homenaje dedicada a Yeison Jiménez

Canción homenaje a Yeison Jiménez estrenó video musical que incluyó un nuevo mensaje final que sacó lágrimas.

Hijo de Sara Uribe muestra su apoyo. Sara Uribe

Jacobo, hijo de Sara Uribe, sorprendió al usar prendas en apoyo a su mamá para celebrar su cumpleaños

Revelan causa de muerte de reconocido influencer de una condición que no sabía que tenía Talento internacional

Revelan causa de muerte de reconocido influencer por una condición que no sabía que tenía

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo