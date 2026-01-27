Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿James Rodríguez jugará en Millonarios? Esto se sabe sobre los rumores

James Rodríguez vuelve a ser vinculado con Millonarios en medio de versiones de contactos, condiciones y viabilidad.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿James Rodríguez jugará en Millonarios?
¿James Rodríguez jugará en Millonarios? Esto se sabe sobre los rumores. (Foto Omar Vega / AFP) (Foto RAUL ARBOLEDA / AFP)

En los últimos días, el nombre de James Rodríguez volvió a tomarse la conversación pública en Colombia, esta vez por una posibilidad que mezcla ilusión y expectativa: su eventual llegada a Millonarios FC.

Artículos relacionados

Aunque no existe una oferta formal, el solo escenario de ver al ’10’ de la Selección Colombia en el fútbol local, acompañado de Radamel Falcao García, ha generado revuelo entre hinchas, periodistas y figuras del deporte.

La opción fue analizada por César Augusto Londoño en El Pulso del Fútbol, donde dejó claro que el tema va más allá del dinero y que la negociación, aunque compleja, no está completamente cerrada. La llegada de James al club bogotano sería, sin duda, uno de los fichajes más importantes en la historia del campeonato colombiano.

¿James Rodríguez jugaría en el fútbol colombiano?

Según explicó Londoño, el principal obstáculo no es económico, sino una serie de condiciones que el futbolista considera clave para definir su próximo destino. La primera tiene que ver con la competitividad, pues James busca mantenerse en un entorno que le permita llegar en buen nivel al próximo Mundial.

La segunda condición está relacionada con el manejo de cargas físicas. El volante cucuteño viene cuidando una lesión de sóleo y, aunque no ha tenido recaídas recientes, el control médico y deportivo es fundamental para evitar nuevas complicaciones. Finalmente, el tercer punto —y el más delicado— tiene que ver con la calidad de vida, especialmente en temas de seguridad y estado de las canchas.

Para Londoño, estas exigencias hacen que la opción de Millonarios sea difícil, pero no imposible. El periodista incluso estimó un porcentaje bajo, aunque real: “Yo le doy un 20 % de probabilidades para que venga a Colombia”.

James Rodríguez tiene tres condiciones para definir su destino: competitividad, manejo de cargas y calidad de vida.
James Rodríguez tiene tres condiciones para definir su destino: competitividad, manejo de cargas y calidad de vida. (Foto RAUL ARBOLEDA / AFP)

Artículos relacionados

¿Qué dice Millonarios sobre un posible fichaje de James Rodríguez?

Desde el entorno del club capitalino, el mensaje ha sido claro: el problema no sería el dinero. Según se comentó en el programa radial, Millonarios estaría dispuesto a recibir a James si el jugador manifiesta su deseo de jugar en el equipo. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado una propuesta oficial.

En el panorama internacional, el interés por James sigue vigente. Según la información conocida, el futbolista ya recibió una oferta del fútbol ecuatoriano, con un salario cercano a los 3 millones de dólares por temporada. Además, existen propuestas avanzadas desde Estados Unidos, donde la MLS aparece como una de las ligas con mayor capacidad para cumplir las condiciones que exige el jugador.

Artículos relacionados

Millonarios asegura poder costear a James Rodríguez
Millonarios asegura poder costear a James Rodríguez. (Foto Chandan Khanna / AFP)

¿Es posible fichar a James Rodríguez en Millonarios?

El aspecto financiero sigue siendo uno de los puntos más complejos. Durante su paso por León de México, James Rodríguez tuvo un salario aproximado de 5 millones de dólares anuales, más bonos cercanos a los 2 millones, una cifra que representó una carga importante incluso para el club mexicano. Para igualar ese ingreso, Millonarios necesitaría una base mensual superior a los 2.000 millones de pesos, sin contar incentivos adicionales.

Una operación de ese calibre sería inédita en la Liga BetPlay y solo podría concretarse con el respaldo de patrocinadores, como ocurrió en otros fichajes de alto perfil en el fútbol colombiano. Por ahora, el panorama sigue abierto y el nombre de James continúa moviendo titulares, expectativas y debate dentro y fuera de la cancha.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ana María Estupiñán conmueve. Ana María Estupiñán

Ana María Estupiñán enterneció en la recta final de su embarazo: "Contamos los días y las horas"

La actriz Ana María Estupiñán compartió fotos junto a su esposo y un mensaje lleno de ternura en la espera de su hijo Emannuel.

Reconocido actor colombiano reveló que no fue contratado por “no ser famoso” Talento nacional

Reconocido actor colombiano reveló que no fue contratado por “no ser famoso”

Un reconocido actor reveló que no fue seleccionado en un casting por no ser considerado "famoso" por parte de la producción.

La Segura habló sobre su procedimiento estético y respondió a las críticas en redes La Segura

La Segura explicó por qué luce diferente tras el procedimiento estético: “la naturaleza”

La Segura habló sin filtros sobre su procedimiento estético luego de enfrentar críticas tras mostrar el resultado.

Lo más superlike

Eidevin López ya había intentado conquistar a Sofía Jaramillo. Mariana Zapata

Eidevin López reveló si intentará conquistar a Mariana Zapata tras la eliminación de Renzo Meneses

Eidevin López confesó sus sentimientos por Mariana Zapata y contó lo que hará, ahora que Renzo no estará en La casa de los famosos.

Falleció reconocido y legendario presentador de televisión Talento internacional

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido y legendario presentador de televisión

Expareja de Luis Alberto Posada opina sin filtros sobre Yeison Jiménez Luis Alberto Posada

Expareja de Luis Alberto Posada aviva la polémica al hablar de Yeison Jiménez: “personas ardidas”

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo