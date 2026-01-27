¿James Rodríguez jugará en Millonarios? Esto se sabe sobre los rumores

En los últimos días, el nombre de James Rodríguez volvió a tomarse la conversación pública en Colombia, esta vez por una posibilidad que mezcla ilusión y expectativa: su eventual llegada a Millonarios FC.

Aunque no existe una oferta formal, el solo escenario de ver al ’10’ de la Selección Colombia en el fútbol local, acompañado de Radamel Falcao García, ha generado revuelo entre hinchas, periodistas y figuras del deporte.

La opción fue analizada por César Augusto Londoño en El Pulso del Fútbol, donde dejó claro que el tema va más allá del dinero y que la negociación, aunque compleja, no está completamente cerrada. La llegada de James al club bogotano sería, sin duda, uno de los fichajes más importantes en la historia del campeonato colombiano.

¿James Rodríguez jugaría en el fútbol colombiano?

Según explicó Londoño, el principal obstáculo no es económico, sino una serie de condiciones que el futbolista considera clave para definir su próximo destino. La primera tiene que ver con la competitividad, pues James busca mantenerse en un entorno que le permita llegar en buen nivel al próximo Mundial.

La segunda condición está relacionada con el manejo de cargas físicas. El volante cucuteño viene cuidando una lesión de sóleo y, aunque no ha tenido recaídas recientes, el control médico y deportivo es fundamental para evitar nuevas complicaciones. Finalmente, el tercer punto —y el más delicado— tiene que ver con la calidad de vida, especialmente en temas de seguridad y estado de las canchas.

Para Londoño, estas exigencias hacen que la opción de Millonarios sea difícil, pero no imposible. El periodista incluso estimó un porcentaje bajo, aunque real: “Yo le doy un 20 % de probabilidades para que venga a Colombia”.

James Rodríguez tiene tres condiciones para definir su destino: competitividad, manejo de cargas y calidad de vida. (Foto RAUL ARBOLEDA / AFP)

¿Qué dice Millonarios sobre un posible fichaje de James Rodríguez?

Desde el entorno del club capitalino, el mensaje ha sido claro: el problema no sería el dinero. Según se comentó en el programa radial, Millonarios estaría dispuesto a recibir a James si el jugador manifiesta su deseo de jugar en el equipo. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado una propuesta oficial.

En el panorama internacional, el interés por James sigue vigente. Según la información conocida, el futbolista ya recibió una oferta del fútbol ecuatoriano, con un salario cercano a los 3 millones de dólares por temporada. Además, existen propuestas avanzadas desde Estados Unidos, donde la MLS aparece como una de las ligas con mayor capacidad para cumplir las condiciones que exige el jugador.

Millonarios asegura poder costear a James Rodríguez. (Foto Chandan Khanna / AFP)

¿Es posible fichar a James Rodríguez en Millonarios?

El aspecto financiero sigue siendo uno de los puntos más complejos. Durante su paso por León de México, James Rodríguez tuvo un salario aproximado de 5 millones de dólares anuales, más bonos cercanos a los 2 millones, una cifra que representó una carga importante incluso para el club mexicano. Para igualar ese ingreso, Millonarios necesitaría una base mensual superior a los 2.000 millones de pesos, sin contar incentivos adicionales.

Una operación de ese calibre sería inédita en la Liga BetPlay y solo podría concretarse con el respaldo de patrocinadores, como ocurrió en otros fichajes de alto perfil en el fútbol colombiano. Por ahora, el panorama sigue abierto y el nombre de James continúa moviendo titulares, expectativas y debate dentro y fuera de la cancha.