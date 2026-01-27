Karol G deja publicación que desata intriga tras aparente ruptura con Feid: “Desenfocada”
Karol G compartió su primera publicación del 2026 tras todo el revuelo de su ruptura con Feid y genera intriga en sus fans.
Carolina Giraldo Navarro mejor conocida como Karol G ha estado en el foco mediático en los últimos días luego que el medio TMZ confirmara su ruptura con Feid.
¿Qué ha dicho Karol G sobre su aparente ruptura con Feid?
Karol G y Feid se posicionaban como una de las parejas más queridas y seguidas dentro de la farándula nacional en los últimos años.
Aunque la pareja mantuvo en secreto y privado gran parte de su relación por lo que fue poco lo que compartieron en sus redes sociales juntos.
Sin embargo, en el segundo semestre del 2025 la pareja empezó a ser más abierta con su relación y dejarse ver juntos en eventos públicos y galas de premios.
Asimismo, sus interacciones en redes eran muestra de su amor y fue por lo que se empezó a sospechar que pasaba algo en su relación, ya que empezaron a desaparecer y dejaron de mostrarse juntos.
Fue hasta el concierto de Bad Bunny el pasado 25 de enero que Karol reapareció en los escenarios tras varios meses de descanso y fue allí donde habría reconfirmado su soltería.
¿Cuál fue la publicación de Karol G tras su aparente ruptura con Feid?
Karol G tras este concierto de Bad Bunny decidió romper su silencio en redes sociales y en la mañana del 27 de enero compartió su primera publicación del año.
La Bichota decidió recopilar varias fotografías y videos de diferentes momentos en sus últimas semanas en donde se mostró disfrutando de la vida sola.
Curiosamente, junto a su carrusel de fotografías la artista paisa dejó dos mensajes bastante curiosos que sus seguidores buscan entender.
Desenfocada, pero brillante
El otro mensaje que dejó Karol G fue en su última foto del carrusel en donde hizo énfasis en que ahora está concentrada en sí misma y su carrera.
Stay focused and extra sparkly (Mantente concentrada y extra brillante)
¿Por qué terminaron Karol G y Feid?
La ruptura de Karol G y Feid tienen llenos de dudas a sus seguidores, quienes más allá de la confirmación de este medio estadounidense no han podido conocer mayor detalle.
Hasta hace unos meses la pareja de cantantes se mostraba enamorada y parecía que estaban con planes más formales en su relación como matrimonio o hasta tener un bebé,
