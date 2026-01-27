Karol G deja publicación que desata intriga tras aparente ruptura con Feid: “Desenfocada”

Carolina Giraldo Navarro mejor conocida como Karol G ha estado en el foco mediático en los últimos días luego que el medio TMZ confirmara su ruptura con Feid.

Artículos relacionados Jhon Alex Castaño Jhon Alex Castaño pasa por un nuevo luto tras la muerte de Yeison Jiménez: “le dio un infarto”

¿Qué ha dicho Karol G sobre su aparente ruptura con Feid?

Karol G y Feid se posicionaban como una de las parejas más queridas y seguidas dentro de la farándula nacional en los últimos años.

Aunque la pareja mantuvo en secreto y privado gran parte de su relación por lo que fue poco lo que compartieron en sus redes sociales juntos.

Sin embargo, en el segundo semestre del 2025 la pareja empezó a ser más abierta con su relación y dejarse ver juntos en eventos públicos y galas de premios.

Asimismo, sus interacciones en redes eran muestra de su amor y fue por lo que se empezó a sospechar que pasaba algo en su relación, ya que empezaron a desaparecer y dejaron de mostrarse juntos.

Fue hasta el concierto de Bad Bunny el pasado 25 de enero que Karol reapareció en los escenarios tras varios meses de descanso y fue allí donde habría reconfirmado su soltería.

Karol G volvió a pronunciarse tras su ruptura con Feid. (Foto: Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)

Artículos relacionados Paola Jara ¿Paola Jara fue captada esperando TransMilenio con Emilia? Foto se hace viral

¿Cuál fue la publicación de Karol G tras su aparente ruptura con Feid?

Karol G tras este concierto de Bad Bunny decidió romper su silencio en redes sociales y en la mañana del 27 de enero compartió su primera publicación del año.

La Bichota decidió recopilar varias fotografías y videos de diferentes momentos en sus últimas semanas en donde se mostró disfrutando de la vida sola.

Curiosamente, junto a su carrusel de fotografías la artista paisa dejó dos mensajes bastante curiosos que sus seguidores buscan entender.

Desenfocada, pero brillante

El otro mensaje que dejó Karol G fue en su última foto del carrusel en donde hizo énfasis en que ahora está concentrada en sí misma y su carrera.

Stay focused and extra sparkly (Mantente concentrada y extra brillante)

Artículos relacionados Talento nacional Camilo Cifuentes sorprende al compartir foto suya junto a Dayro Moreno, ¿reveló su rostro?

¿Por qué terminaron Karol G y Feid?

La ruptura de Karol G y Feid tienen llenos de dudas a sus seguidores, quienes más allá de la confirmación de este medio estadounidense no han podido conocer mayor detalle.

Hasta hace unos meses la pareja de cantantes se mostraba enamorada y parecía que estaban con planes más formales en su relación como matrimonio o hasta tener un bebé,

Sin embargo, de la noche a la mañana dejaron de mostrarse juntos y hasta ocultaron varias de sus publicaciones.