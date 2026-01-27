Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karol G deja publicación que desata intriga tras aparente ruptura con Feid: “Desenfocada”

Karol G compartió su primera publicación del 2026 tras todo el revuelo de su ruptura con Feid y genera intriga en sus fans.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karol G reapareció en redes tras ruptura con Feid
Karol G dejó curiosa publicación. (AFP: Michael Tran y AFP: Dia Dipasupil)

Carolina Giraldo Navarro mejor conocida como Karol G ha estado en el foco mediático en los últimos días luego que el medio TMZ confirmara su ruptura con Feid.

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Karol G sobre su aparente ruptura con Feid?

Karol G y Feid se posicionaban como una de las parejas más queridas y seguidas dentro de la farándula nacional en los últimos años.

Aunque la pareja mantuvo en secreto y privado gran parte de su relación por lo que fue poco lo que compartieron en sus redes sociales juntos.

Sin embargo, en el segundo semestre del 2025 la pareja empezó a ser más abierta con su relación y dejarse ver juntos en eventos públicos y galas de premios.

Asimismo, sus interacciones en redes eran muestra de su amor y fue por lo que se empezó a sospechar que pasaba algo en su relación, ya que empezaron a desaparecer y dejaron de mostrarse juntos.

Fue hasta el concierto de Bad Bunny el pasado 25 de enero que Karol reapareció en los escenarios tras varios meses de descanso y fue allí donde habría reconfirmado su soltería.

Feid y Karol G, cantantes colombianos
Karol G volvió a pronunciarse tras su ruptura con Feid. (Foto: Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)

Artículos relacionados

¿Cuál fue la publicación de Karol G tras su aparente ruptura con Feid?

Karol G tras este concierto de Bad Bunny decidió romper su silencio en redes sociales y en la mañana del 27 de enero compartió su primera publicación del año.

La Bichota decidió recopilar varias fotografías y videos de diferentes momentos en sus últimas semanas en donde se mostró disfrutando de la vida sola.

Curiosamente, junto a su carrusel de fotografías la artista paisa dejó dos mensajes bastante curiosos que sus seguidores buscan entender.

Desenfocada, pero brillante

El otro mensaje que dejó Karol G fue en su última foto del carrusel en donde hizo énfasis en que ahora está concentrada en sí misma y su carrera.

Stay focused and extra sparkly (Mantente concentrada y extra brillante)

Artículos relacionados

¿Por qué terminaron Karol G y Feid?

La ruptura de Karol G y Feid tienen llenos de dudas a sus seguidores, quienes más allá de la confirmación de este medio estadounidense no han podido conocer mayor detalle.

Hasta hace unos meses la pareja de cantantes se mostraba enamorada y parecía que estaban con planes más formales en su relación como matrimonio o hasta tener un bebé,

Sin embargo, de la noche a la mañana dejaron de mostrarse juntos y hasta ocultaron varias de sus publicaciones.

Karol G habría reconfirmado su soltería en concierto de Bad Bunny
Karol G volvió a los escenarios y dejó curioso mensaje. (AFP: Luis Robayo y AFP: Dia Dipasupil)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ana María Estupiñán conmueve. Ana María Estupiñán

Ana María Estupiñán enterneció en la recta final de su embarazo: "Contamos los días y las horas"

La actriz Ana María Estupiñán compartió fotos junto a su esposo y un mensaje lleno de ternura en la espera de su hijo Emannuel.

Reconocido actor colombiano reveló que no fue contratado por “no ser famoso” Talento nacional

Reconocido actor colombiano reveló que no fue contratado por “no ser famoso”

Un reconocido actor reveló que no fue seleccionado en un casting por no ser considerado "famoso" por parte de la producción.

La Segura habló sobre su procedimiento estético y respondió a las críticas en redes La Segura

La Segura explicó por qué luce diferente tras el procedimiento estético: “la naturaleza”

La Segura habló sin filtros sobre su procedimiento estético luego de enfrentar críticas tras mostrar el resultado.

Lo más superlike

Sofía Jaramillo rompió en llanto en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Sofía Jaramillo se quebró en llanto tras fuerte susto en La casa de los famosos Colombia

Sofía Jaramillo no se pudo contener en medio de una prueba de presupuesto de La casa de los famosos Colombia 3.

Falleció reconocido y legendario presentador de televisión Talento internacional

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido y legendario presentador de televisión

Expareja de Luis Alberto Posada opina sin filtros sobre Yeison Jiménez Luis Alberto Posada

Expareja de Luis Alberto Posada aviva la polémica al hablar de Yeison Jiménez: “personas ardidas”

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo