Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El Flaco Solórzano hizo llamativa reflexión sobre La casa de los famosos: “El juego te presiona”

El Flaco Solórzano recordó a su pareja, Lorena Altamirano, y aprovechó para recordar algunas cosas vividas en su temporada.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
El Flaco Solórzano reflexionó sobre La casa de los famosos y recordó a su pareja, Lorena Altamirano.
Fernando Solórzano reveló su más sincera opinión sobre las emociones en La casa de los famosos. Foto: RCN

Fernando Solórzano está atento a todo lo que ocurre en La casa de los famosos Colombia con su prometida, Lorena Altamirano. Desde el exterior, el actor ha seguido de cerca la evolución de la actriz caleña.

Artículos relacionados

Lorena no la tuvo fácil en su primera semana de competencia, pues se enfrentó al cuarto de eliminación, aunque finalmente pudo regresar a La casa gracias al respaldo del público a través de las votaciones.

Lorena Altamirano decidió participar en La casa de los famosos tras la experiencia que vivió su pareja.
Lorena, la pareja del Flaco Solórzano, es habitante de La casa de los famosos Colombia 3. Fotos: RCN

En la segunda semana fue nominada por Sofía Jaramillo, pero Juanse Laverde, aprovechando uno de sus poderes, la sacó de la placa. Juanse ya ganó el liderazgo de la semana y decidió que Lorena lo acompañe en el cuarto del líder.

¿Cuál fue la opinión del Flaco Solórzano sobre las emociones que se viven en La casa de los famosos?

Y mientras Lorena sigue ganando figuración en esta telenovela de la vida real, El Flaco demuestra que ella no sale de sus pensamientos y la apoya incondicionalmente para que siga avanzando en el reality.

En esta ocasión, el actor compartió un video en medio de un viaje que hacía por el Eje Cafetero y hasta decidió contar un hecho que pocos conocían sobre su actual pareja.


El Flaco hizo la grabación desde un punto de Colombia conocido como El Alto de la Línea, el cual cruza la cordillera central y conecta a Bogotá con Cali, tierra natal del actor y su pareja.

Artículos relacionados

El actor contó que Lorena siempre ha tenido temor de pasar por este lugar, por lo que, al atravesarlo, no pudo evitar recordarla. Además de mantener activa en sus pensamientos a la habitante de la casa más famosa, Solórzano aprovechó para hacer una reflexión de lo que se vive y se siente en medio de la competencia.

Venía pensando en esas dinámicas de La casa… mañana (miércoles) es nominación; se pueden decir cosas malucas, se puede hablar mal, y si uno se quería quedar, termina como trastocado y afectado, pero entonces el sábado hay rumba. El sábado hay rumba y todo se olvida

Hay dinámicas complejas, es un juego difícil que te pone al extremo y por eso salen cosas tan feas, tan fuertes. El juego te presiona y no hay nada que hacer. La condición de uno se quiebra

El Flaco Solórzano tuvo un destacado papel en la segunda temporada de La casa de los famosos.
Fernando Solórzano reconoció que el juego de La casa de los famosos puede llevar al extremo a cualquiera. Foto: Canal RCN

El Flaco recordó que una de sus excompañeras de la segunda temporada decía “la fiesta de la hipocresía”, refiriéndose a que en los sábados de rumba todo era alegría y paz, pero, un día después, en el posicionamiento, todos los conflictos salían a flote.

Artículos relacionados

El Flaco Solórzano tuvo una destacada participación en la temporada 2 de La casa de los famosos, pues entró en el Top 10 y muchos lo catalogaron como uno de los grandes estrategas del juego. Ahora, vive la competencia desde afuera, sufriendo y apoyando a Lorena Altamirano, su futura esposa.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ana María Estupiñán conmueve. Ana María Estupiñán

Ana María Estupiñán enterneció en la recta final de su embarazo: "Contamos los días y las horas"

La actriz Ana María Estupiñán compartió fotos junto a su esposo y un mensaje lleno de ternura en la espera de su hijo Emannuel.

Reconocido actor colombiano reveló que no fue contratado por “no ser famoso” Talento nacional

Reconocido actor colombiano reveló que no fue contratado por “no ser famoso”

Un reconocido actor reveló que no fue seleccionado en un casting por no ser considerado "famoso" por parte de la producción.

La Segura habló sobre su procedimiento estético y respondió a las críticas en redes La Segura

La Segura explicó por qué luce diferente tras el procedimiento estético: “la naturaleza”

La Segura habló sin filtros sobre su procedimiento estético luego de enfrentar críticas tras mostrar el resultado.

Lo más superlike

Sofía Jaramillo rompió en llanto en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Sofía Jaramillo se quebró en llanto tras fuerte susto en La casa de los famosos Colombia

Sofía Jaramillo no se pudo contener en medio de una prueba de presupuesto de La casa de los famosos Colombia 3.

Falleció reconocido y legendario presentador de televisión Talento internacional

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido y legendario presentador de televisión

Expareja de Luis Alberto Posada opina sin filtros sobre Yeison Jiménez Luis Alberto Posada

Expareja de Luis Alberto Posada aviva la polémica al hablar de Yeison Jiménez: “personas ardidas”

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo