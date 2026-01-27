El Flaco Solórzano hizo llamativa reflexión sobre La casa de los famosos: “El juego te presiona”

Fernando Solórzano está atento a todo lo que ocurre en La casa de los famosos Colombia con su prometida, Lorena Altamirano. Desde el exterior, el actor ha seguido de cerca la evolución de la actriz caleña.

Lorena no la tuvo fácil en su primera semana de competencia, pues se enfrentó al cuarto de eliminación, aunque finalmente pudo regresar a La casa gracias al respaldo del público a través de las votaciones.

Lorena, la pareja del Flaco Solórzano, es habitante de La casa de los famosos Colombia 3. Fotos: RCN

En la segunda semana fue nominada por Sofía Jaramillo, pero Juanse Laverde, aprovechando uno de sus poderes, la sacó de la placa. Juanse ya ganó el liderazgo de la semana y decidió que Lorena lo acompañe en el cuarto del líder.

¿Cuál fue la opinión del Flaco Solórzano sobre las emociones que se viven en La casa de los famosos?

Y mientras Lorena sigue ganando figuración en esta telenovela de la vida real, El Flaco demuestra que ella no sale de sus pensamientos y la apoya incondicionalmente para que siga avanzando en el reality.

En esta ocasión, el actor compartió un video en medio de un viaje que hacía por el Eje Cafetero y hasta decidió contar un hecho que pocos conocían sobre su actual pareja.



El Flaco hizo la grabación desde un punto de Colombia conocido como El Alto de la Línea, el cual cruza la cordillera central y conecta a Bogotá con Cali, tierra natal del actor y su pareja.

El actor contó que Lorena siempre ha tenido temor de pasar por este lugar, por lo que, al atravesarlo, no pudo evitar recordarla. Además de mantener activa en sus pensamientos a la habitante de la casa más famosa, Solórzano aprovechó para hacer una reflexión de lo que se vive y se siente en medio de la competencia.

Venía pensando en esas dinámicas de La casa… mañana (miércoles) es nominación; se pueden decir cosas malucas, se puede hablar mal, y si uno se quería quedar, termina como trastocado y afectado, pero entonces el sábado hay rumba. El sábado hay rumba y todo se olvida Hay dinámicas complejas, es un juego difícil que te pone al extremo y por eso salen cosas tan feas, tan fuertes. El juego te presiona y no hay nada que hacer. La condición de uno se quiebra

Fernando Solórzano reconoció que el juego de La casa de los famosos puede llevar al extremo a cualquiera. Foto: Canal RCN

El Flaco recordó que una de sus excompañeras de la segunda temporada decía “la fiesta de la hipocresía”, refiriéndose a que en los sábados de rumba todo era alegría y paz, pero, un día después, en el posicionamiento, todos los conflictos salían a flote.

El Flaco Solórzano tuvo una destacada participación en la temporada 2 de La casa de los famosos, pues entró en el Top 10 y muchos lo catalogaron como uno de los grandes estrategas del juego. Ahora, vive la competencia desde afuera, sufriendo y apoyando a Lorena Altamirano, su futura esposa.