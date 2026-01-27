Luisa Fernanda W reveló que le tuvo fastidio a Pipe Bueno por un tiempo

En un video publicado recientemente en sus redes sociales, Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al compartir una reflexión muy personal sobre la importancia de tomar distancia, incluso de las personas más cercanas, cuando las emociones y las etapas de la vida no están alineadas.

La creadora de contenido abrió su corazón y habló sin filtros sobre una etapa compleja de su vida, marcada por su segundo embarazo, los cambios hormonales y situaciones que afectaron tanto su relación de pareja como sus amistades más cercanas.

Durante el video, Luisa explicó que atravesó un periodo de mucho estrés físico y emocional, lo que la llevó a sentir fastidio por situaciones cotidianas que normalmente no le molestaban. Entre esas confesiones, una llamó especialmente la atención de los usuarios: el fastidio que llegó a sentir por el olor de Pipe Bueno, su pareja.

¿Por qué le tenía fastidio Luisa Fernanda W al olor de Pipe Bueno?

Luisa Fernanda explicó que durante su último embarazo experimentó una sensibilidad extrema a los olores, algo que atribuye directamente a los cambios hormonales propios de la gestación. Según relató, no solo le molestaban los olores de la cocina o ciertos perfumes, sino que incluso el olor de Pipe Bueno se convirtió en uno de los detonantes más fuertes de su malestar.

La influencer confesó que esa situación fue particularmente difícil, ya que se trataba de su pareja. Aseguró que su segundo embarazo fue especialmente complejo, pues desde etapas muy tempranas comenzó a presentar contracciones, lo que incrementó su nivel de estrés y agotamiento.

¿Qué dijo Luisa sobre la separación de su amistad?

Además de hablar de su relación de pareja, Luisa Fernanda W reveló que ese mismo estado emocional afectó una de sus amistades más importantes. Según contó, llegó a sentir rechazo incluso por su mejor amiga, al punto de no soportar compartir tiempo ni conversaciones con ella. Cada encuentro o charla terminaba en discusiones, lo que la llevó a reflexionar sobre el rumbo de esa relación.

Luisa explicó que ambas se encontraban en momentos muy distintos de la vida. Mientras ella ya era mamá y estaba esperando a su segundo hijo, sentía que su amiga estaba en una etapa completamente diferente, lo que hacía que no “vibraran” igual. Ante esa situación, tomó la decisión de enviarle un mensaje por WhatsApp pidiéndole un tiempo, con la intención de evitar que la amistad se dañara de manera definitiva.

La creadora de contenido confesó que su amiga se sintió herida y que incluso la sermoneó por su decisión. Aun así, mantuvieron la distancia durante cerca de diez meses. Durante ese tiempo, Luisa vivió un proceso de introspección, sanación y reorganización emocional, que le permitió entender mejor sus límites y necesidades.

Pasado ese periodo, fue la propia Luisa quien decidió retomar el contacto, reconociendo que extrañaba profundamente a su amiga y que relaciones así son muy difíciles de reemplazar. Según contó, el reencuentro fue positivo y hoy en día continúan siendo mejores amigas, convencida de que esa pausa fue necesaria para fortalecer el vínculo y no perderlo para siempre.