¿Karol G tiene nueva pareja? Fotos virales desatan rumores en redes.

En los últimos días, el nombre de Karol G volvió a convertirse en tendencia luego de que comenzaran a circular unas fotografías en las que se le ve acompañada de un hombre, lo que desató rumores sobre una posible nueva relación sentimental.

Las especulaciones surgieron poco después de que el medio estadounidense TMZ informara sobre la supuesta separación entre la cantante paisa y Feid, una de las parejas más comentadas de la música urbana.

Aunque la información sobre la ruptura se conoció recientemente, en redes sociales varios usuarios aseguran que la relación entre Karol G y Feid habría terminado desde agosto o septiembre de 2025.

Según estos comentarios, en Medellín ya circulaban rumores sobre un distanciamiento entre ambos artistas, aunque ninguno de los dos se había pronunciado públicamente al respecto.

Usuarios aseguran que Karol G y Feid terminaron en agosto del 2025. (Foto Dia Dipasupil / AFP)

¿Quién es la posible nueva pareja de Karol G?

Las imágenes que encendieron la polémica muestran a Karol G junto al productor musical Ovy On The Drums, con quien ha trabajado en importantes proyectos musicales, entre ellos el éxito “Tusa”.

En las fotografías, que rápidamente se viralizaron, se observa a la artista en lo que parece ser una discoteca de Medellín, compartiendo en una actitud cercana con el productor.

Esto fue suficiente para que algunos internautas afirmaran que Karol G habría dado por terminada su relación con Feid y estaría iniciando un nuevo romance. Sin embargo, la veracidad de las imágenes fue puesta en duda casi de inmediato.

Varios usuarios señalaron que las fotografías podrían haber sido creadas o alteradas con inteligencia artificial. Entre los argumentos expuestos están inconsistencias en la iluminación, la ropa y otros detalles visuales que no coinciden del todo, lo que llevó a pensar que se trataría de imágenes falsas elaboradas por terceros con fines virales.

¿Cómo reaccionaron las redes a las fotos de Karol G y Ovy On The Drums?

La situación generó reacciones encontradas en redes sociales. Mientras algunos usuarios continuaron alimentando la teoría de una nueva relación, otros se mostraron molestos y pidieron respeto por la vida privada de la cantante. Muchos insistieron en que no se deben difundir rumores sin pruebas, especialmente cuando podrían afectar la imagen y la tranquilidad personal de los involucrados.

Por otro lado, algunos internautas recordaron declaraciones pasadas de Anuel AA, quien en su momento aseguró que Karol G habría tenido una relación con Ovy On The Drums. Este comentario, que no fue respaldado con pruebas, volvió a circular como parte de la conversación digital actual.

Imágenes de Karol G y Ovy On The Drums, presuntamente alteradas por IA, circularon en redes y destaron rumores de una posible relación. (Foto JORGE GUERRERO / AFP)

¿Qué dijo Anuel sobre Karol G y Ovy On The Drums?

Un usuario recordó que Anuel AA mencionó tiempo atrás que Karol G “andaba” con Ovy. Sin embargo, tanto la cantante como el productor han dejado claro en diferentes ocasiones que su vínculo es estrictamente profesional y de amistad. Ambos se han referido públicamente el uno al otro como grandes amigos y compañeros de trabajo dentro de la industria musical.

Hasta el momento, Karol G ha optado por mantener su vida privada lejos del ojo público, especialmente tras su relación con Feid. Ni ella ni Ovy On The Drums han emitido declaraciones sobre las imágenes ni sobre los rumores que circulan en redes sociales.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación, mientras los seguidores de la artista continúan atentos a cualquier pronunciamiento oficial.