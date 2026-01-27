¡Luto en el cine! Falleció actor de SpiderMan a los 38 años

El mundo del doblaje latino se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido actor de doblaje que dio voz en español a uno de los superhéroes más populares del cine: Spider-Man.

Artículos relacionados Jhon Alex Castaño Jhon Alex Castaño pasa por un nuevo luto tras la muerte de Yeison Jiménez: “le dio un infarto”

La noticia ha generado conmoción entre seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel y colegas del gremio, quienes han expresado mensajes de despedida y condolencias en redes sociales.

El actor era ampliamente recordado por su trabajo interpretando a Peter Parker / Spider-Man, un personaje que marcó a toda una generación y que lo consolidó como una de las voces más reconocidas del doblaje reciente, gracias a su icónica frase “no me quiero ir, Señor Stark”.

Falleció el actor de doblaje en español de SpiderMan. (Foto Christian Petersen / AFP)

¿Quién fue el actor de doblaje de SpiderMan que falleció?

Se trata de Alexis Ortega, actor de doblaje mexicano que prestó su voz a Peter Parker / Spider-Man en distintas producciones del Universo Cinematográfico de Marvel.

Alexis Ortega falleció el pasado 24 de enero, a los 38 años. La noticia fue confirmada por la organización Anime Latin Dubbing Awards, que lamentó públicamente su deceso a través de un comunicado difundido en redes sociales.

“Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones”, expresaron desde la organización, generando una ola de mensajes de apoyo y despedida por parte de fanáticos y profesionales del doblaje.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan el fantasma de Yeison Jiménez manifestándose en un video: ¿qué hace?

¿Cuál fue la causa de muerte de Alexis Ortega?

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la causa de muerte del actor. Ni su familia ni sus amigos cercanos se han pronunciado públicamente para dar detalles sobre lo ocurrido, por lo que la información se mantiene bajo reserva.

En redes sociales comenzaron a circular rumores sobre una posible intoxicación; sin embargo, no existe ninguna confirmación oficial que respalde estas versiones. Tampoco se conocen antecedentes de enfermedades graves u hospitalizaciones recientes que pudieran explicar su fallecimiento, lo que ha aumentado la incertidumbre entre sus seguidores.

¿Qué personajes ha interpretado Alexis Ortega?

A lo largo de su carrera, Alexis Ortega construyó una trayectoria sólida dentro del doblaje latino. Uno de sus papeles más recordados fue el de Tadashi Hamada en la película Grandes héroes (Big Hero 6), personaje que también dejó una fuerte impresión entre el público.

Además, se destacó por interpretar la voz de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, consolidándose como una referencia del personaje en español. Su talento lo llevó a participar en producciones como Marvel: Agentes de SHIELD, Cars 3 y Buscando a Dory, así como en diversos animes y videojuegos.

Alexis Ortega prestó su voz a diversos personajes en producciones como: SpiderMan, Grandes Héroes, Buscando a Dory, Cars, etc. (Foto Jason Kempin / AFP)

Artículos relacionados Paola Jara ¿Paola Jara fue captada esperando TransMilenio con Emilia? Foto se hace viral

En el ámbito de las series de acción real, Ortega incursionó en el mundo actoral e interpretó a personajes en producciones como Luis Miguel: La serie y La casa de las flores, demostrando su versatilidad para adaptarse a distintos formatos y géneros.

La última aparición de Alexis Ortega en redes sociales se registró el 7 de noviembre de 2025, cuando compartió una fotografía junto a su perro. Desde entonces, su ausencia llamó la atención de sus seguidores, quienes estaban acostumbrados a ver publicaciones frecuentes relacionadas con su trabajo, su familia, su esposa y su hermano.

Su fallecimiento deja un vacío importante en la industria del doblaje, donde era reconocido por su profesionalismo y por dar vida a personajes que marcaron a millones de espectadores.