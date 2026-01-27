Marcelo Cezán dedicó romántico mensaje a su esposa en su cumpleaños

El presentador Marcelo Cezán reveló públicamente un amoroso mensaje dedicado a su esposa Michelle Gutiérrez tras su cumpleaños.

¿Qué mensaje le dedicó Marcelo Cezán a su esposa en su cumpleaños?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió una fotografía de su esposa y le expresó lo mucho que la ama.

"Amor mío. Eres una mujer taaann especial, única, con un corazón noble, un carácter potente, una ternura sin igual , una disciplina incomparable, una visión de vida imparable. Soy mejor ser humano desde que empecé a andar este camino a tu lado y de la mano de DIOS. Me inspiras, me impulsas , eres la mejor", le escribió.

Le reiteró lo mucho que la ama incondicional y desinteresadamente hasta la eternidad.

Además le agradeció por ser su compañera de vida, su cómplice, el amor de su vida, pero sobre todo su inspiración.

"Feliz cumpleaños mi ratona hermosa y talentosa . Que sean muchos más, a tu lado siempre", agregó.

¿Cómo celebró la esposa de Marcelo Cezán su cumpleaños?

La esposa de Marcelo Cezán compartió un video en el que se mostró soplando las velas de su pastel y revelando que están cumpliendo 37 años de edad, destacando que se siente muy feliz de esta fecha, pues se siente en su mejor momento.

Tras sus publicaciones, varios seguidores los la han llenado a ella de felicitaciones y buenos deseos en su cumpleaños, y otros han destacando el gran matrimonio que conforman.

Michelle Gutiérrez no solo está disfrutando de esta fecha tan especial, sino que también sigue entreteniendo a sus seguidores con su contenido en redes sociales sobre su estilo de vida, humor, reflexiones y más.

Por ahora, el presentador Marcelo Cezán sigue cautivando todas las noches en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia junto a la presentadora Carla Giraldo, dando detalles de todo lo que ocurre con los participantes.

Cabe destacar que, el único día que Marcelo Cezán no está presente en las galas del reality son los jueves debido a otros compromisos labores que tiene.