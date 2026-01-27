Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
ExMiss Universo revela que fue diagnosticada con cáncer de mama: "recibí un diagnóstico, no una sentencia"

Una exMiss Universo conmueve al revelar que fue diagnosticada con cáncer de mama a los 33 años y dejar un mensaje inspirador.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Exmiss Universo Puerto Rico Jaylene Álvarez revela que le diagnosticaron cáncer de mama
La exmiss Universo expresó en un conmovedor mensaje sentirse más fuerte que nunca. (Fotos: Freepik)

Las redes sociales reaccionaron con conmoción tras la confesión de una reconocida ex Miss Universo, quien reveló que a sus 33 años fue diagnosticada con cáncer de mama y compartió un mensaje de fortaleza que tocó a sus seguidores.

¿Quién es la ex Miss Universo que reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama a los 33 años?

Se trata de la presentadora puertorriqueña Jaylene Álvarez, quien a través de sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde cuenta con más de quince mil seguidores, reveló que, pese al diagnóstico, asegura no sentir miedo.

Imagen de una corona de reina de belleza
La exmiss Universo Puerto Rico Jaylene Álvarez reveló que tras su diagnóstico no siente miedo. (Foto: Freepik)

Además, confesó que esta experiencia la ha llevado a una profunda reflexión, aprendiendo a valorar cada instante de su vida y a fortalecer su búsqueda espiritual, acercándose aún más a Dios.

La exparticipante de uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo también ha compartido un mensaje inspirador basado en su experiencia.

¿Qué mensaje inspirador compartió la exMiss Universo Jaylene Álvarez con sus seguidores?

A través de su perfil de Instagram, la ex Miss Universo compartió una serie de fotografías en las que aparece sonriente, luciendo un vestido rosa, acompañadas de un extenso mensaje en el que confesó que, tras recibir el diagnóstico que transformó su vida, decidió asumirse como una mujer más poderosa, fuerte y guerrera.

Recibí un diagnóstico, no una sentencia. Tener un cara a cara con la muerte y decirle "Conmigo no, no ahora, no todavía" es un momento para el cual nadie te prepara, pero es justo ahí donde descubres lo poderosa, fuerte y guerrera que eres. Gracias Dios por darme más de lo que merezco. Gracias a esta experiencia hoy me siento más cerca de ti", escribió.

Exmiss Universo Puerto Rico Jaylene Álvarez revela que le diagnosticaron cáncer de mama
Jaylene Álvarez aseguró a sus fans que tras su diagnóstico se acercó más a Dios. (Foto: Freepik)

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al mensaje de Jaylene Álvarez tras revelar su diagnóstico de cáncer de mama?

Como era de esperarse, cientos de seguidores se volcaron a los comentarios para enviarle mensajes de apoyo y aliento a la exreina. Incluso, varias celebridades de la isla del encanto se sumaron a las muestras de cariño y aseguraron que elevarían oraciones por su salud.

Cuentas con nuestras oraciones guerrera 💪🏻🙏🏻. Declarando sanación en nombre de Dios 🫶🏻", "Un abrazo, todas estamos contigo en esta batalla" y "Mi querida, te amamos mucho y deseamos certitud y fortaleza en este camino", fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

