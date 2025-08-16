Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

María Cristina Bravo, mamá de ‘Los Chicaneros’, inicia radioterapia tras diagnóstico de cáncer

María Cristina Bravo, mamá de ‘Los Chicaneros’, inicia radioterapia tras ser diagnosticada con cáncer de seno. ¡Video aquí!

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
Mamá de ‘Los Chicaneros’, inicia radioterapia con optimismo
María Cristina Bravo, mamá de ‘Los Chicaneros’, inicia radioterapia con optimismo

Una de las familias más queridas del entretenimiento digital en Colombia es la de ‘Los Chicaneros’. Este grupo, conformado por Nelson Botero, María Cristina Bravo y sus hijos Nicolás y Antonia, ha conquistado al público con su humor fresco y cercano. Sin embargo, en medio de las risas que suelen compartir, recientemente atravesaron un momento delicado que conmovió a sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Qué reveló María Cristina Bravo, mamá de ‘Los Chicaneros’?

El sábado 16 de agosto, María Cristina Bravo compartió un mensaje en sus redes sociales, en el que reveló que fue diagnosticada con cáncer de seno en etapa 1. Con serenidad y gratitud, explicó que el tratamiento incluye radioterapia y que, junto a su familia, ha decidido iniciar un proceso de cambios en la alimentación y hábitos de vida para enfrentar este momento con optimismo y unión.

Artículos relacionados

¿Cómo habló de la radioterapia la mamá de ‘Los Chicaneros’?

“Les cuento que nosotros estamos en un proceso de cuidarnos. Desintoxicación completa, cuidando la alimentación (…) La próxima semana ya empiezo mis sesiones de radioterapia. Y espero que todo nos salga maravilloso y súper bien”, expresó con ánimo, transmitiendo fortaleza tanto a quienes la siguen como a su propia familia.

¿Qué cambios asumió María Cristina Bravo con ‘Los Chicaneros’?

La creadora de contenido aseguró que este proceso lo están viviendo en unión, todos enfocados en llevar una vida más saludable. “Sí, hemos comido muchísimo menos. (…) El papá ha bajado un poquito de peso. Nico sigue cuidándose. Y nosotros súper bien, súper enfocados en todo lo que estamos haciendo”, añadió en su mensaje.

Mamá de ‘Los Chicaneros’, inicia radioterapia con optimismo
María Cristina Bravo, mamá de ‘Los Chicaneros’, inicia radioterapia con optimismo

¿Qué tipo de cáncer enfrenta la mamá de ‘Los Chicaneros’?

María Cristina Bravo explicó que fue diagnosticada con cáncer de seno en etapa 1, después de que los médicos le detectaran unas masas en la zona izquierda del pecho. Gracias a una intervención quirúrgica, el tejido afectado fue retirado, y ahora su tratamiento se centra en radioterapia y medicamentos orales, lo que aumenta las posibilidades de recuperación.

Artículos relacionados

¿Cómo recibió la noticia la comunidad de ‘Los Chicaneros’?

Los seguidores de la familia han manifestado apoyo y cariño, reconociendo la valentía con la que María Cristina enfrenta este momento. Su decisión de compartir el proceso refleja no solo transparencia, sino también un mensaje inspirador para quienes atraviesan situaciones similares.

Con optimismo, disciplina y unión familiar, la mamá de los ‘Chicaneros’ avanza en un camino de sanación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Altafulla, Shakira, la Toxi Costeña Shakira

Altafulla reveló que Shakira es su amor platónico y la Toxi Costeña imitó a la artista

Internautas relacionan video de la Toxi Costeña con confesión del artista Altafulla.

Actriz fue captada en video llevándose un computador de un spa Talento internacional

Famosa actriz quedó en video al ser sorprendida llevándose un computador de un spa

Famosa actriz quedó en video al ser sorprendida llevándose un computador de un spa, hecho que generó sorpresa en el mundo del entretenimiento.

Mariana Zapata tendría nuevo amor Influencers

Por este video vinculan a Mariana Zapata con influenciador, ¿nuevo amor?

Tras la ruptura de Mariana Zapata con Mr Stiven han surgido rumores de un nuevo amor de la influenciadora.

Lo más superlike

¿Taylor Swift al Super Bowl 2026? Esto es lo que se sabe del show de medio tiempo Taylor Swift

¿Taylor Swift estará encargada del show del medio tiempo del Super Bowl 2026?

Fans de Taylor Swift creen que la artista podría estar encargada del show del medio tiempo del Super Bowl 2026 por esta razón.

Ángela Aguilar remodeló su casa con un detalle especial para la hija de Nodal Christian Nodal

Christian Nodal contó que Ángela Aguilar hizo cambios en su casa pensando en Inti

Pichingo en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Pichincho se quitó el delantal negro en MasterChef Celebrity

En Malasia, un elefante pigmeo logró escapar del ataque de un cocodrilo gigante. ¡Un enfrentamiento inesperado! Curiosidades

¡Inesperado! Así fue el enfrentamiento entre un elefante y un cocodrilo en Malasia

Marcela Reyes Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO