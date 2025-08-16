María Cristina Bravo, mamá de ‘Los Chicaneros’, inicia radioterapia tras diagnóstico de cáncer
María Cristina Bravo, mamá de ‘Los Chicaneros’, inicia radioterapia tras ser diagnosticada con cáncer de seno. ¡Video aquí!
Una de las familias más queridas del entretenimiento digital en Colombia es la de ‘Los Chicaneros’. Este grupo, conformado por Nelson Botero, María Cristina Bravo y sus hijos Nicolás y Antonia, ha conquistado al público con su humor fresco y cercano. Sin embargo, en medio de las risas que suelen compartir, recientemente atravesaron un momento delicado que conmovió a sus seguidores.
¿Qué reveló María Cristina Bravo, mamá de ‘Los Chicaneros’?
El sábado 16 de agosto, María Cristina Bravo compartió un mensaje en sus redes sociales, en el que reveló que fue diagnosticada con cáncer de seno en etapa 1. Con serenidad y gratitud, explicó que el tratamiento incluye radioterapia y que, junto a su familia, ha decidido iniciar un proceso de cambios en la alimentación y hábitos de vida para enfrentar este momento con optimismo y unión.
¿Cómo habló de la radioterapia la mamá de ‘Los Chicaneros’?
“Les cuento que nosotros estamos en un proceso de cuidarnos. Desintoxicación completa, cuidando la alimentación (…) La próxima semana ya empiezo mis sesiones de radioterapia. Y espero que todo nos salga maravilloso y súper bien”, expresó con ánimo, transmitiendo fortaleza tanto a quienes la siguen como a su propia familia.
¿Qué cambios asumió María Cristina Bravo con ‘Los Chicaneros’?
La creadora de contenido aseguró que este proceso lo están viviendo en unión, todos enfocados en llevar una vida más saludable. “Sí, hemos comido muchísimo menos. (…) El papá ha bajado un poquito de peso. Nico sigue cuidándose. Y nosotros súper bien, súper enfocados en todo lo que estamos haciendo”, añadió en su mensaje.
¿Qué tipo de cáncer enfrenta la mamá de ‘Los Chicaneros’?
María Cristina Bravo explicó que fue diagnosticada con cáncer de seno en etapa 1, después de que los médicos le detectaran unas masas en la zona izquierda del pecho. Gracias a una intervención quirúrgica, el tejido afectado fue retirado, y ahora su tratamiento se centra en radioterapia y medicamentos orales, lo que aumenta las posibilidades de recuperación.
¿Cómo recibió la noticia la comunidad de ‘Los Chicaneros’?
Los seguidores de la familia han manifestado apoyo y cariño, reconociendo la valentía con la que María Cristina enfrenta este momento. Su decisión de compartir el proceso refleja no solo transparencia, sino también un mensaje inspirador para quienes atraviesan situaciones similares.
Con optimismo, disciplina y unión familiar, la mamá de los 'Chicaneros' avanza en un camino de sanación.