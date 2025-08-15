Pareja de la periodista Alejandra Gómez se pronunció tras su fallecimiento: “El amor nos separó”

El mundo del periodismo se encuentra de luto tras el fallecimiento de la periodista de Mañana Express del Canal RCN, Alejandra Gómez, el pasado 10 de agosto.

¿Qué dijo Andrés Marín, esposo de Alejandra Gómez tras su fallecimiento?

Fue en la emisión de Mañana Express del 14 de agosto que se hizo oficial la noticia del fallecimiento de la comunicadora Alejandra Gómez a sus 43 años. Una noticia que ha generado bastante conmoción en redes sociales.

En la jornada del 15 de agosto, Andrés Marín Martínez, esposo de Alejandra Gómez rompió su silencio y compartió unas imágenes y unas palabras para su 'negrita', como la llamaba de cariño.

¡El amor nos unió y el amor nos separó!

Andrés recopiló varios de los mejores recuerdos junto a Alejandra como viajes, cumpleaños, conciertos y más momentos que ahora atesorará en su corazón.

Andrés Marín se despidió de su esposa Alejandra Gómez. (Foto Canal RCN)

¿Cuáles fueron las fotos que Andrés Marín, esposo de la periodista Alejandra Gómez publicó tras su fallecimiento?

Andrés Marín junto a las inéditas imágenes compartió un mensaje que estremeció a sus seguidores en donde hizo un balance y recuento de lo que fue su relación.

Quisimos ser perfectos, aunque sabíamos que lo perfecto suele convertirse en enemigo de lo bueno.

El esposo de la periodista también resaltó que durante su relación pasaron por momentos de muchas felicidad, así como momentos complejos y retadores. Sin embargo, el amor al parecer nunca faltó.

A pesar de todo, disfrutamos la alegría del amor en medio de ires y venires, entre mareas y tormentas, entre lágrimas y risas".

¿Qué dice el mensaje que Alejandra Gómez le dejó a su pareja Andrés Marín?

Andrés Marín en su texto reveló que Alejandra le dejó una especie de mensaje, sin especificar si fue un audio de voz o carta en donde le expresó unas palabras que aseguró por el momento no revelará.

Atesoro las palabras que me dejaste y que han sido reservadas para mi corazón y para nuestros seres más queridos. ¡Gracias por tanto y por todo, Negrita!

El también comunicador, aprovechó para agradecer a todos sus colegas y personas que le han enviado un mensaje de fortaleza y condolencia en este momento tan difícil para él y los familiares de Alejandra Gómez.

Gracias infinitas a todos los colegas y amigos por sus muestras sinceras de respeto, respaldo y cariño, tanto para la familia Gómez Quiñones como para la familia Marín Martínez. ¡Dios les pague!