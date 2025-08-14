Sale a la luz video de Karina García y Mariana Zapata con sus exparejas en un yate

Los nombres de las influenciadoras Karina García y Mariana Zapata se han apoderado de las tendencias en las últimas horas luego que saliera a la luz un video de ambas a bordo de un yate con sus exparejas.

¿Cuál es el video de Karina García y Mariana Zapata con sus exparejas en un yate?

En redes se ha viralizado un video de Karina García y Mariana Zapata en el que quedó en evidencia un viaje de ambas junto a sus exparejas.

Las dos influenciadoras antioqueñas se observan bailando un reguetón llamado "Reloj" del puertorriqueño Rauw Alejandro de manera llamativa y efusiva.

Karina García, quien luce un top de color negro y unos pantalones de jean cortos está en la mitad del grupo bailando con su exnovio y papá de Valentino, Santiago Mesa, conocido como Smayv en el mundo artístico.

En el video también se observa a Mariana con un buso amarillo bailándole de espaldas a su expareja Santiago Arroyave.

¿Quiénes son las exparejas de Karina García y Mariana Zapata?

Como era de esperarse los comentarios no se han hecho esperar en redes sociales ante el video de Karina García y Mariana Zapata con sus exparejas en un yate.

Los comentarios se han enfocado en la sorpresa de muchos por ver a ambas influenciadoras cuando eran amigas y también junto a sus exparejas.

En redes los internautas han dejado comentarios como: "Cuando eran amigas", "Se la llevaban súper bien" o "Quién se imaginaría que ahora ni se hablan".

De igual forma muchos se han preguntado por la identidad de las exparejas de ambas y saber más detalles sobre ellos. Por un lado está Santiago Arroyave, un exfutbolista y creador de contenido que goza de gran popularidad en redes, especialmente en Instagram donde supera el millón y medio de seguidores.

Por otra parte está Smayv, el ex de Karina García, quien es un cantante que de a poco se ha ido dando a conocer en la industria musical. Además, es el papá del hijo menor de la exparticipante de La casa de los famosos.

Video de Mariana Zapata y Karina García con sus exparejas es viral. (Fotos del Canal RCN)

¿Por qué se acabó la amistad entre Karina García y Mariana Zapata?

Las influenciadoras Karina García y Mariana Zapata al parecer sostuvieron una cercana amistad durante varios años según ambas han revelado.

Sin embargo, al parecer una tercera persona, en este caso un hombre que fue expareja de ambas fue el que generó la ruptura de su amistad.

Muchos se ha hablado de quién sería esa persona y según ambas han comentado, el más posible de ser es el cantante de reguetón Blessd, quien al parecer salió con ambas en diferentes momentos.