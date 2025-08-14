Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Falleció Alejandra Gómez, periodista de Mañana Express del Canal RCN

En la emisión del 14 de agosto de Mañana Express se le rindió un sentido homenaje a la periodista Alejandra Gómez.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Falleció la periodista Alejandra Gómez de Mañana Express
Desde el Canal RCN lamentamos el fallecimiento de la periodista Alejandra Gómez. (Foto Canal RCN)

Desde Canal RCN lamentamos profundamente la muerte de la periodista Alejandra Gómez, periodista del informativo Mañana Express, ocurrida el pasado 10 de agosto.

Artículos relacionados

¿Quién era Alejandra Gómez, periodista de Mañana Express que falleció?

Alejandra Gómez, era una caleña de pura sepa, quien a lo largo de su carrera se destacó por su capacidad para narrar las noticias con rigor y sensibilidad, convirtiéndose en una voz cercana y confiable para los televidentes.

La comunicadora llegó al equipo de Mañana Express a finales del 2024 y durante todo estos meses siempre se caracterizó por su dedicación incansable para buscar y visibilizar historias que conectaran con la audiencia.

Estoy muy feliz de ser parte de este equipo, por terminar y empezar el año con empleo y lo mejor de todo haciendo lo que más me gusta, expresó Alejandra en su bienvenida al programa.

La noticia de su partida ha causado profunda tristeza y conmoción entre quienes compartieron con ella momentos dentro y fuera del programa.

Por eso, desde Mañana Express se le rindió un sentido homenaje en el que se destacó su personalidad, profesionalismo y legado en el mundo del periodismo.

Homenaje a Alejandra Gómez, periodista de Mañana Express
Canal RCN y Mañana Express le rindieron homenaje a Alejandra Gómez. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

Mañana Express le rindió homenaje a la periodista Alejandra Gómez

La emisión del 14 de agosto de Mañana Express tuvo otro tinte, ya que los presentadores anunciaron el fallecimiento de su compañera Alejandra Gómez, una partida que los tenía en shock a todos.

Los conductores del programa Sandra López y Yener Bedoya fueron los encargados de anunciarles a los televidentes la triste noticia y darle paso a un sentido homenaje que mostró el compromiso, profesionalismo y calidez humana de Alejandra que dejaron una huella imborrable en todos los que la conocieron.

Estamos muy tristes y consternados porque esta compañera falleció, seguimos en shock. Alejandra siempre tuvo una palabra amable, sonrisa, buena profesional y para cada uno de nosotros dejó una marca muy linda.

Artículos relacionados

Canal RCN y Mañana Express expresan sus condolencias a seres queridos de la periodista Alejandra Gómez

Alejandra Gómez falleció a sus 43 años el pasado 10 de agosto, día de su cumpleaños. Sin embargo, su voz, ejemplo y amor por el periodismo permanecerán vivos en la memoria de quienes la conocieron.

Desde Canal RCN, enviamos un mensaje de fortaleza a su familia, amigos y seres queridos, y agradecemos el legado que deja, que seguirá inspirando a futuras generaciones de comunicadores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sofía Avendaño reaccionó a pleito entre Karina García y Melissa Gate Sofía Avendaño

Sofía Avendaño defendió a Karina García y lanzó pulla a Melissa Gate

Sofía Avendaño, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, reaccionó a la polémica entre Karina García y Melissa Gate.

Hijo de Karina García sorprende al hablar de su separación con Altafulla Karina García

Hijo de Karina García dejó en evidencia separación con Altafulla

Valentino, el hijo menor de Karina García, habría confirmado lo que muchos sospechaban: su separación con Altafulla.

Marlon Solórzano denuncia grave atentado Marlon Solórzano

Marlon Solórzano denunció que conductor atentó contra su vida

Marlon Solórzano hizo una grave denuncia en la que aseguró que un conductor de bus atentó contra su vida en repetidas ocasiones.

Lo más superlike

Karol G hará historia en la NFL: primer show de medio tiempo en Brasil por YouTube Karol G

Karol G encabezará el primer show de medio tiempo de la NFL en Brasil por Youtube

Karol G llevará su energía y ritmo al primer show de medio tiempo de la NFL en Brasil transmitido por YouTube.

La Toxi Costeña sorprende a sus fans con un radical cambio de look La toxi costeña

La Toxi Costeña sorprendió con un inesperado cambio de look

Influencer Ethan Guo: la verdad detrás de sus 45 días en la Antártida Influencers

Ethan Guo: el influencer que pasó 45 días atrapado en la Antártida y su final | VIDEO

Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Nodal le pidió disculpas a Cazzu, rompió el silencio sobre su ruptura y relación con Ángela

Martha Bolaños Martha Isabel Bolaños

Martha Bolaños aconseja a sus seguidores a trabajar en las inseguridades: ¿cuáles son sus técnicas?