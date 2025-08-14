Falleció Alejandra Gómez, periodista de Mañana Express del Canal RCN

Desde Canal RCN lamentamos profundamente la muerte de la periodista Alejandra Gómez, periodista del informativo Mañana Express, ocurrida el pasado 10 de agosto.

Artículos relacionados Paola Turbay Así se despidió Paola Turbay de Miguel Uribe Turbay tras honras fúnebres: “Te vamos a extrañar”

¿Quién era Alejandra Gómez, periodista de Mañana Express que falleció?

Alejandra Gómez, era una caleña de pura sepa, quien a lo largo de su carrera se destacó por su capacidad para narrar las noticias con rigor y sensibilidad, convirtiéndose en una voz cercana y confiable para los televidentes.

La comunicadora llegó al equipo de Mañana Express a finales del 2024 y durante todo estos meses siempre se caracterizó por su dedicación incansable para buscar y visibilizar historias que conectaran con la audiencia.

Estoy muy feliz de ser parte de este equipo, por terminar y empezar el año con empleo y lo mejor de todo haciendo lo que más me gusta, expresó Alejandra en su bienvenida al programa.

La noticia de su partida ha causado profunda tristeza y conmoción entre quienes compartieron con ella momentos dentro y fuera del programa.

Por eso, desde Mañana Express se le rindió un sentido homenaje en el que se destacó su personalidad, profesionalismo y legado en el mundo del periodismo.

Canal RCN y Mañana Express le rindieron homenaje a Alejandra Gómez. (Foto Canal RCN)

Mañana Express le rindió homenaje a la periodista Alejandra Gómez

La emisión del 14 de agosto de Mañana Express tuvo otro tinte, ya que los presentadores anunciaron el fallecimiento de su compañera Alejandra Gómez, una partida que los tenía en shock a todos.

Los conductores del programa Sandra López y Yener Bedoya fueron los encargados de anunciarles a los televidentes la triste noticia y darle paso a un sentido homenaje que mostró el compromiso, profesionalismo y calidez humana de Alejandra que dejaron una huella imborrable en todos los que la conocieron.

Estamos muy tristes y consternados porque esta compañera falleció, seguimos en shock. Alejandra siempre tuvo una palabra amable, sonrisa, buena profesional y para cada uno de nosotros dejó una marca muy linda.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Jorge Herrera sorprende con tajante decisión en MasterChef Celebrity: "No es mi obligación"

Canal RCN y Mañana Express expresan sus condolencias a seres queridos de la periodista Alejandra Gómez

Alejandra Gómez falleció a sus 43 años el pasado 10 de agosto, día de su cumpleaños. Sin embargo, su voz, ejemplo y amor por el periodismo permanecerán vivos en la memoria de quienes la conocieron.

Desde Canal RCN, enviamos un mensaje de fortaleza a su familia, amigos y seres queridos, y agradecemos el legado que deja, que seguirá inspirando a futuras generaciones de comunicadores.