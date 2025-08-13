Así se despidió Paola Turbay de Miguel Uribe Turbay tras honras fúnebres: “Te vamos a extrañar”

La actriz Paola Turbay junto a su familia y seres queridos se despidieron del senador Miguel Uribe Turbay en la jornada del 13 de agosto en donde se llevaron a cabo sus honras fúnebres.

¿Cómo se despidió Paola Turbay de su primo Miguel Uribe Turbay?

El senador falleció el pasado 11 de agosto en la Fundación Santa Fe tras luchar durante más de dos meses por su vida luego de sufrir un atent*do en el barrio Modelia mientras cumplía con un evento político.

A los actos fúnebres del precandidato presidencial asistieron múltiples políticos, figuras públicas y personas cercanas a la familia para darle el último adiós a Miguel.

La actriz Paola Turbay, prima de Miguel, estuvo en su despedida y aunque se había mantenido en silencio tras lo sucedido, compartió unas imágenes de los actos póstumos en donde expresó su dolor y desconcierto.

Nos arrancaron a la fuerza a este gran hombre.

Paola Turbay dejó claro no entendía cómo una persona que buscaba ayudar a las personas y darles un mejor país había terminado de esa forma. Expresando lo mucho que lo extrañarían en la familia.

Lo único que hizo fue trabajar por un mejor país. Te vamos a extrañar Miguel (emoji corazón roto).

¿Cómo fueron las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay?

Los homenajes póstumos de Miguel Uribe Turbay empezaron desde el 12 de agosto cuando su féretro fue colocado en el Congreso.

Tras estar por un día allí, se le rindió una misa en la Catedral Primada de Bogo´ta en donde su esposa María Claudia Tarazona, su padre Miguel Uribe y sus familiares les rindieron un homenaje y le dedicaron sentidas palabras.

"Hace 34 años, la guerra se llevó a quien fue mi esposa, Diana Turbay. Tuve que decirle a un niño de apenas 4 años, con todo el dolor de mi alma, la horrenda noticia del asesinato de su madre", expresó el papá de Miguel Uribe Turbay.

Luego de la misa, se trasladó el féretro del senador al Cementerio Central en un cortejo fúnebre en el que sus familiares, amigos y seres queridos le dieron el último adiós.

¿Cómo reaccionó Paola Turbay al fallecimiento de su primo Miguel Uribe Turbay?

Paola Turbay el día que se confirmó el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales en donde dejó ver su conmoción.

La actriz de Ana de nadie aseguró en su mensaje que siempre mantuvo la fe de volver a ver a su primo y contarle todo lo que pasó y se vivió en su ausencia.

Mi excesivo optimismo jamás concibió este final. Me imaginé algún día contarte cómo lograste unir al país y al mundo.

Paola en su mensaje expresó el sentimiento de todo un país que este 13 de agosto despidió al senador en la capital colombiana.

Hoy Colombia llora tu partida. Nos duele… me duele en lo más profundo.