¿Jessica Radcliffe murió tras ser atacada por una orca en un espectáculo marino?

En los últimos días, las redes sociales se han llenado de comentarios, teorías y reacciones por un video que asegura mostrar el momento en que una orca ataca a una entrenadora identificada como Jessica Radcliffe. El clip, que ha circulado a gran velocidad en TikTok, Facebook y otras plataformas, ha generado miedo y curiosidad. Sin embargo, la historia que lo rodea no es lo que parece.

¿Qué muestra realmente el video de Jessica Radcliffe?

Las imágenes presentan una escena en la que una mujer interactúa con una orca durante un espectáculo acuático. En cuestión de segundos, el animal se lanza contra ella y la sumerge bajo el agua, dando a entender que la habría matado. Con sonidos dramáticos y una narración que describe el supuesto accidente, el material parece convincente para quienes lo ven por primera vez. Pero detrás de este impacto visual, se esconde una manipulación.

¿Existe Jessica Radcliffe? Esta es la verdad

Tras analizar el caso, se descubrió que no hay registros oficiales, reportes de prensa ni perfiles reales que confirmen la existencia de Jessica Radcliffe. Ningún parque marino, organización o autoridad ha informado sobre un accidente de este tipo. La búsqueda en bases de datos, directorios y medios internacionales tampoco arroja resultados confiables que respalden su identidad.

¿Es real el Pacific Blue Marine Park mencionado en el caso de Jessica Radcliffe?

El lugar donde supuestamente ocurrió el ataque, llamado Pacific Blue Marine Park, tampoco existe. Ni mapas, ni registros turísticos, ni fuentes oficiales mencionan un sitio con ese nombre. Esto refuerza la teoría de que el escenario fue completamente inventado para dar más credibilidad al video.

La verdad sobre el caso viral de Jessica Radcliffe y la orca

¿Cómo se creó el video sobre Jessica Radcliffe?

Expertos en verificación de contenido han identificado que el clip es un montaje elaborado con fragmentos de videos antiguos y elementos generados con inteligencia artificial. La mezcla de escenas reales con recreaciones digitales hizo que el resultado pareciera auténtico para muchos usuarios, facilitando su viralización.

Aunque en la historia de los parques marinos han existido incidentes reales con orcas, este no es uno de ellos. El caso de Jessica Radcliffe es una muestra clara de cómo las noticias falsas pueden difundirse de forma masiva cuando se combinan imágenes impactantes con narrativas emocionales. Verificar la información antes de compartirla es clave para evitar que la desinformación siga creciendo.